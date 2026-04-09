將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／林韋慈報導

新北市政府表示，清六食堂食物中毒案截至4月9日上午10時，新增25人通報，累計就醫人數已達143人。其中106人食用公所店便當、37人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀。目前共有18人住院治療、12人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。清六食堂三家分店目前仍暫停營運，尚未提出復業申請。

新北市衛生局表示，昨（8）日傍晚醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經進一步分析確認為沙門氏桿菌D群（Salmonella group D.）。依據現有資訊，已符合《食品安全衛生管理法》第15條第1項第4款及第49條規定，衛生局已將該業者移送檢調偵辦。

廣告 廣告

此外，食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體仍在檢驗中，待完整檢驗報告出爐後，將一併移請檢調偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／清六食堂食物中毒擴大！累計143人就醫 業者移送檢調偵辦

更多民視新聞報導

沈伯洋真的要上陣？傳徵詢「黨內2立委」備戰北市 吳沛憶鬆口說了

鄭麗文中山陵落淚！卓冠廷狠酸：哭也阻止不了共軍擾台

語言治療師侵犯多名男童！新北板橋復健診所遭1星灌爆 臉書限制留言

