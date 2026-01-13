清出40人名單空間！鄭宗哲轉隊光芒5天又遭指定讓渡

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

坦帕灣光芒隊與亞特蘭大勇士隊達成交易，勇士以野手懷斯利（Brett Wisely）與左投瓦迪查克（Ken Waldichuk）換取光芒隊現金及一名日後指名的選手，光芒隊為清出40人名單空間，台灣旅美野手鄭宗哲及右投比多（Osvaldo Bido）將遭到指定讓渡（DFA）。

旅美好手鄭宗哲今日遭光芒隊指定讓渡。（圖／美聯社）

鄭宗哲去年12月19日才遭海盜隊DFA，今年1月7日傳出將轉戰光芒隊的好消息，殊不知今日再度遭光芒DFA移出40人名單，光芒隊在10天內能選擇將其交易或下放至小聯盟。

廣告 廣告

現年24歲的鄭宗哲於2019年旅美，上賽季在海盜隊3A出賽107場，繳出1轟、36分打點，打擊率2成09，OPS為0.578，有18次盜壘成功，並有短暫升上大聯盟，共出賽3場7個打數0安打、3次遭三振。

更多FTNN新聞網報導

WBC／光芒隊放人！鄭宗哲拚戰意願強烈 15日有望加入中華隊集訓

MLB／鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單內 持續拼戰大聯盟

WBC／鄭宗哲、陳柏毓、林昱珉點頭了！參戰經典賽意願強烈 就等球團放行

