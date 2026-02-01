清剿詐騙園區！柬埔寨警「逮捕逾2000嫌」 驚見5名台灣人

國際中心／倪譽瑋報導

部分詐騙集團到柬埔寨設立園區、建立大規模電詐（電信詐騙）體系。如今柬埔寨政府積極打詐，執法單位1月31日突襲柴楨省一處詐騙園區，行動規模堪稱2026年以來最大，一共逮捕2044名嫌犯，其中有5位是台灣籍人士。

柬警突襲柴楨省 包含台灣人的詐騙園區被剿

根據《柬中時報》報導，柬埔寨政府自2026年1月中旬起，持續加強對電信詐欺犯罪的打擊，1月31日警方再展開大規模執法行動，本次目標為柴楨省巴域市一處電信詐騙園區，該地表面上以賭場名義運作，實際上園區內的22棟建築，長期被用於從事電詐等非法活動。

廣告 廣告

警方突擊該園區，一共拘捕2044名嫌犯，這些人當中有中國籍1792人、台灣籍5人、越南籍177人、尼泊爾籍30人、馬來西亞籍1人、印度籍36人等。

許多園區內的嫌犯，被要求趴在地上。（圖／翻攝自柬中時報）

柬埔寨政府全力打詐 部分園區倍感壓力解散

照片顯示，許多人被執法人員要求趴在地上。《柬中時報》報導補充，這次逮到上千人的大突擊，柬埔寨近期在全國展開清剿電信網路詐騙行動以來，規模最大的執法行動。

除柴楨省外，西哈努克省等多個地區亦同步展開針對電信詐騙活動的執法行動。部分園區面臨高壓執法，亦有出現「自行解散」的現象。

更多三立新聞網報導

手工三明治太貴！美國高檔餐廳「被出征到分店倒光」

「台北101」還是「台灣101」？萬人網路投票結果出爐

總統顧問「出軌美女下屬」性愛片流出 雙雙下台、撕破臉互告

BTS高雄開唱！爆訂房遭取消「漲2倍繼續賣」 業者、市府發聲了

