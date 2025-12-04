清唱劇「那些天，蔣渭水在牢裡」６日宜蘭演藝廳登場

蘭陽交響樂團將於十二月六日晚在宜蘭演藝廳推出九週年系列音樂會「石青如清唱劇——那些天蔣渭水在牢裡」。（宜蘭縣文化局提供）

記者林坤瑋／報導

蘭陽交響樂團將於十二月六日晚間七時三十分，在宜蘭演藝廳推出九週年系列音樂會「石青如清唱劇——那些天蔣渭水在牢裡」。節目特地選於世界人權日前夕推出，以音樂回望臺灣近代思想啟蒙者蔣渭水的生命軌跡與時代精神。

此次演出由蘭陽交響樂團攜手聲納合唱團、迎曦女聲合唱團及桃園室內合唱團（原長庚校友合唱團）呈現，陣容龐大、融合度極高；更特邀知名廣播主持人邢子青以詩詞朗誦，深化作品的文學與劇場質地。

演出作品由作曲家石青如取材自詩人、醫師江自得的同名詩作，以交響樂與合唱交織出蔣渭水於日治時期「治警事件」遭囚禁時的內心轉折，刻畫他在幽暗處境中仍堅持信念、持守理想的精神姿態。音樂深具人文厚度與藝術高度，是近年具代表性的清唱劇創作。

音樂能陪伴土地、照亮時代，透過音樂的引領，蘭陽交響樂團希望讓觀眾再次走入歷史現場，聽見蔣渭水先生在困境中的掙扎與堅持，那是一段屬於臺灣的強韌記憶。