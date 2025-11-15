清圳趣 回味新莊水利記憶

新北市新莊區中港大排廣場昨日「清圳趣」活動在於傳承新莊「水文化歷史記憶」，讓市民感受清圳的歷史價值。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府水利局十五日在新莊區中港大排廣場舉辦「清圳趣」活動及「在地文化與水環境園遊會」，透過一系列歷史與文化體驗，帶領參與的數百名市民共同回味新莊珍貴的水利記憶。

水利局副局長張修銘表示，「清圳趣」活動不僅成功讓民眾了解早期農業時期清圳的維護方法，更重要的是激發大眾一起守護環境的熱情；中港大排除肩負重要的排水防洪功能外，更是在地市民休閒、遊憩與環境教育的優質場域。

張修銘指出，這次清圳趣活動核心在於傳承新莊「水文化歷史記憶」，這是每年十一月秋收時節舉辦的活動，讓市民親身感受清圳的歷史價值，是中港大排維護精神的具體延續。

活動中最引人矚目的是重現古老的「祭水官」儀式，這項儀式承載著新莊早年祈求五穀豐收的歷史傳統，讓參與民眾共同透過莊重的儀式，為現代生活祈求風調雨順、國泰民安。

活動現場也有「在地文化與水環境園遊會」邀請周邊學校、在地文化團體等四大領域，精心設置十四個主題展示攤位，成功打造了一場寓教於樂的知識市集。