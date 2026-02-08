清境奔羊節暖身！115對綿羊上路演練 萌樣超吸睛

清境農場羊群近期蓄勢待發為奔羊節做準備。（清境農場提供／劉慧茹南投傳真）

清境農場將於2月13日舉辦奔羊節活動，羊群近期蓄勢待發，不少遊客行經時，驚見馬路與高空步道上有羊咩咩靜靜等待、準備出發演練，場面可愛又壯觀。奔羊節期間，清境也祭出新春集點抽紅包活動吸客，公路局則推出旅遊套票與加班疏運計畫，鼓勵遊客多加利用大眾運輸，避免塞車掃了遊興。

清境農場建場即將邁入第65周年，於1月24日至2月26日新春旅遊旺季期間，推出「65周年場慶暨奔羊節」系列活動，包含牧羊遊行、體驗行程與集點活動。活動當天將由115對綿羊沿台14甲線展開遊行，路線自9.5公里處一路行進至國民賓館周邊。

高空步道上羊咩咩靜靜等待，場面可愛又壯觀。（（清境農場提供／劉慧茹南投傳真）

為增添參與感，農場於活動期間同步推出消費滿額贈限定版小禮物，並透過消費、體驗與互動任務累積點數，兌換限定好禮與抽紅包等活動。清境農場也提醒，奔羊遊行將行經高山公路路段，建議遊客配合現場動線與工作人員引導，並留意交通與安全事項，以維護活動進行順暢。

公路局預估，台14甲線0K至9.5K霧社至清境農場路段，2月18日（初二）至2月20日（初四）上午10時至下午4時為交通尖峰時段。除提醒用路人避開壅塞時段外，也推出台中往返清境農場車票搭配入園券630元等優惠旅遊套票，並加開南投客運6658埔里－翠峰、6659埔里－松崗、6665埔里－清境農場等春節機動加班班次，以緩解車潮。

