清境跨年晚會盛大登場 4000 發煙火與民眾一起迎新年

全台最高年跨年煙火晚會在清境遊客中心舉辦，施放4000多發，持續15分鐘與現場2000多位民眾共度歡熱時光。(圖/地心引力提供)

每年南投跨年盛事，2025年12月31日在清境農場遊客中心登場，王瑞德副縣長與遊客一同倒數，在璀璨煙火下迎接嶄新的一年。今年以 「2026 乘乖の星空派對」為主題，透過「乖乖」品牌冠名與「台新新光金控」的大力支持，並由包括南投縣政府、交通部觀光署、國軍退除役官兵輔導委員會清境農場、統一清境商場、仁愛鄉公所等單位共同參與並給予經費挹注，並由清境觀光協會承辦，以星空意象結合音樂、煙火與高山風情，打造冬季最具儀式感的新年跨年盛事。因近期天氣漸冷，也吸引許多遊客上山追雪、追星，共同參與「全台最高海拔跨年活動」。

許淑華縣長表示，清境跨年活動一直是秋冬「南投花卉嘉年華」重要的系列活動之一，感謝交通部觀光署的補助，以及所有在地單位的共同努力，透過活動發展在地特色的星空、原民、花卉等旅遊資源。1 月起清境地區陸續還有清境奔羊節，以及後續的櫻花季及雪季等，邀請大家可以多來南投走訪。晚會由兩位高人氣的富邦應援團長崔維斯與蓁蓁擔綱，節奏緊湊精彩。開場由在地原民團體「全世煌」、「喜列克文化藝術團」及「原動力樂團」帶來極具生命力的演出，展現南投原住民的文化魅力。隨後，台北長青管樂團以優雅琴聲，結合專業星空導覽老師的星空解說，陪伴民眾進行「全場熄燈」星空導覽環節，在無光害的環境下，民眾抬頭仰望銀河，感受高山星空的靜謐與震撼。

下半場則由「原子少年2」人氣新星小銘 LILMING、富邦啦啦隊女神禾羽接力登場，南投縣觀光大使高曼容也帶來精彩的勁歌熱舞演出，展現甜美活力感染全場；當壓軸藝人、金曲獎得主姑慕·巴紹（KumuBasaw）現身時，現場氣氛達到最高潮，磁性的歌聲穿透山谷，令觀眾陶醉不已。倒數時瞬間施放 4000 發達900 秒的高空煙火秀，全場一起倒數、一起尖叫、一起迎接2026 年。

原住民金曲歌后 姑慕．巴紹壓軸演出。(圖/地心引力提供)

「2025 南投花卉嘉年華」自1 月起即將進入賞梅季節，1 月3 日在信義鄉梅子夢工場有踏雪尋梅主題日活動，遊客不但可體驗趣味闖關遊戲，也可以至風櫃斗、牛稠坑等地欣賞梅花。1 月10 日在仁愛鄉互助國小舉行「互新冬梅賞花季」，今年首次結合「原住民三鐵挑戰賽」，涵蓋路跑、自行車及傳統射箭三項賽事。活動透過推廣互新聚落的野生梅花資源，帶領參與者深入部落體驗在地文化，同時帶動地方消費。邀請大家一月可以到南投賞梅花，吃梅餐。