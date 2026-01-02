清境跨年晚會觀星、追雪、看煙火嗨到最高點

南投縣觀光大使高曼容（中）在清境跨年晚會中勁歌熱舞帶動全場。（圖：南投縣政府提供）

▲南投縣觀光大使高曼容（中）在清境跨年晚會中勁歌熱舞帶動全場。（圖：南投縣政府提供）

全台最高海拔的清境跨年，去年十二月三十一日在清境遊客中心舉辦盛大登場，遊客不畏嚴寒，上山看表演，觀星、追雪、看煙火，嗨到最高點，在璀璨星空下，迎接2026年。

南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華到場致詞表示，今年跨年活動以「2026 乘乖．星空派對」為主題，由乖乖贊助、台新新光金控大力支持，集結南投縣政府、交通部觀光署、退輔會清境農場、統一清境商場、仁愛鄉公所、清境觀光協會等多方資源共同打造。

廣告 廣告

清境跨年融合星空、原住民文化與流行音樂，加上星空導覽及四千發高空煙火，營造冬季最浪漫動人的跨年儀式感，參加貴賓包括縣府觀光處長陳志賢、仁愛鄉鄉長江子信、退輔會清境農場場長王仁助等人。

清境跨年晚會由富邦應援團長崔維斯與蓁蓁聯手主持，節目緊湊、高潮不斷，在地原民團體全世煌、喜列克文化藝術團及原動力樂團開場，充滿生命力的原民表演，點燃熱情。接著，台北長青管樂團以優雅弦樂搭配專業星空導覽老師，帶民眾進行「熄燈星空導覽」，眾人仰望浩瀚銀河，感受宇宙的靜謐與震撼。倒數時刻，四千發高空煙火持續綻放九百秒，璀璨光芒瞬間照亮星空之城，清境夜空被點亮成最美的跨年畫面，全場民眾齊聲倒數、尖叫歡呼，一同跨進2026年。

南投縣消防局第二大隊仁愛分隊，也在璀璨星光與倒數聲中，向來自全國的遊客傳達最重要的居家安全訊息，強調跨年狂歡之餘，更要確保居家防火安全。