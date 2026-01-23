▲清境農場奔羊節系列活動登場，65週年慶邀民眾共遊高山草原迎新春。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】清境農場一年一度最具代表性的特色活動「奔羊節」即將熱鬧登場。適逢清境農場成立65週年，農場訂於2月13日舉辦年度重頭戲「奔羊節」主活動，並於農曆年前後同步推出一系列結合牧羊文化、節慶氛圍與遊客互動的精彩活動，邀請民眾走進高山草原，共度充滿年味與自然魅力的新春時光。

▲清境農場奔羊節系列活動登場，65週年慶邀民眾共遊高山草原迎新春。

清境農場表示，除2月13日奔羊節主活動外，也特別規劃多場暖身性質的系列活動，讓無法於當日參與奔羊節的遊客，同樣能親身體驗牧羊文化的樂趣。其中，1月28日及2月4日，上午與下午各舉辦一場「咩咩暖步走」活動，由牧羊人帶領世界上最可愛的綿羊之一──瓦萊黑鼻羊，沿著牧場步道行走約500公尺，讓遊客近距離欣賞羊群悠閒漫步高山牧場的療癒畫面。農場指出，民眾可跟著羊咩咩一同散步暖身，感受不同於奔羊節熱鬧奔放氛圍的慢活牧場體驗。

▲清境農場奔羊節系列活動登場，65週年慶邀民眾共遊高山草原迎新春。

迎接新春佳節，清境農場也將於2月3日在清境國民賓館舉辦「咩春納福」新春活動，特別邀請南投縣濡墨學會理事長陳進展老師及副理事長黃昭祥老師蒞臨現場，為遊客揮毫書寫新春春聯。活動期間，遊客完成指定活動並於社群平台分享貼文，出示分享畫面予現場服務人員，即可獲得書法老師現場揮毫的春聯一份，為新春佳節增添濃濃喜氣。

此外，活動期間凡參加寒假時段「牧羊人活動」的遊客，皆可獲得新春好禮乙份，讓親子旅遊及春節走春行程更加豐富有趣。清境農場誠摯邀請民眾於農曆年前後走訪清境，透過一系列牧羊主題活動，感受高山草原的自然風情與熱鬧溫馨的節慶氛圍，共同為清境農場65週年留下美好回憶。