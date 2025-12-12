清境農場與梅州大學簽MOU 泰國大學生將來台農場實習

清境農場奇異果運用高山冷涼環境，採友善環境的栽培方式，減少化學農藥與肥料使用。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場不僅飼養綿羊，也種植高山茶等經濟作物，以友善農法栽種。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

退輔會早年曾參與泰王山地計畫，協助當地高山農業推展，雙方建立長期友誼，這次轄下清境農場12日與泰國梅州大學農學院簽署合作備忘錄（MOU），邀大學生來農場實習。場長王仁助表示，未來在智慧農業、永續發展與青年培育等領域深化合作，推動跨國農業發展與技術交流。

退輔會副主委傅正誠率團前往泰北，見證清境農場與梅州大學農學院簽署MOU。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

梅州大學（Maejo University，泰語มหาวิทยาลัยแม่โจ้）創立於1934年，位於泰國清邁府的公立大學，以農業為核心特色，該校與泰國「皇家計畫基金會」（Royal Project Foundation）長期合作，在高山農業試驗與推廣領域擔任重要夥伴，並以農業教育、研究與社區服務聞名。

退輔會副主委傅正誠等人見證下，清境農場與梅州大學農學院簽署MOU。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

簽約儀式12日在梅州大學舉行，退輔會副主委傅正誠、武陵農場場長陳舜如、福壽山農場場長林奇輝等人見證下，清境農場場長、博士王仁助與梅州大學農學院院長、博士 Phutthisun Kruekum簽署MOU，內容涵蓋農業技術、人才培育與學術研究等面向，邀請梅州大學學生再度來臺農場進行實務訓練。

清境農場的奇異果有了綿羊的澆灌，奇異果結實纍纍。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

傅正誠表示，退輔會與泰國的合作淵源深厚，早年曾參與泰王山地計畫，協助當地高山農業推展，雙方因此建立長期友誼，清境農場場長王仁助曾指導梅州大學學生的海外實習，為雙方互動奠定基礎，這次雙方簽署MOU，象徵台泰在農業合作領域邁入新的交流階段。

王仁助表示，此次簽署合作備忘錄，是強化台泰農業交流的重要一步，明年有機會邀請梅州大學學生來台實習，學習農場經營，或奇異果、高山茶等農作物的友善農法有利環境永續，未來將在智慧農業、永續發展與青年培育等領域持續深化合作，共同推動跨國農業發展與技術交流。

