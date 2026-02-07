清境農場65週年 奔羊節新春集點抽紅包

「奔羊節」為全台唯一於高山公路實際進行牧羊遊行的特色節慶。（清境農場提供）





清境農場建場邁入第65週年，為迎接新春旅遊旺季，農場自1月24日至2月26日推出「65週年場慶暨奔羊節」系列活動，包含牧羊遊行、體驗行程與新春集點活動，邀請國內外旅客走進高山牧羊文化，感受冬末初春的草原魅力。

清境農場表示，「奔羊節」為全台唯一於高山公路實際進行牧羊遊行的特色節慶，今年活動當天將由115對綿羊沿台14甲線展開遊行，路線自9.5公里處一路行進至國民賓館周邊，遊客可近距離感受羊群大軍同行的震撼場面，體驗穿梭綿羊隊伍前行的難得氛圍。

活動當天將由115對綿羊沿台14甲線展開遊行，路線自9.5公里處一路行進至國民賓館周邊。（清境農場提供）

為增添參與感，農場於活動期間同步推出多項限定互動，包含活動當天消費滿666元可獲得限定版小禮物；2月14日於綿羊故事館前舉辦「時光咩語」，邀請遊客寫下一張寄給未來的明信片，由農場代為珍藏並於來年寄出，延續與奔羊節的旅遊記憶與再訪期待。

此外，2月14日至2月22日推出「集點同樂． 牧羊Q新春行動」，旅客可透過消費、體驗與互動任務累積點數，兌換限定好禮並參與抽紅包活動。清境農場提醒，奔羊遊行將行經高山公路路段，建議遊客配合現場動線與工作人員引導，並留意交通與安全事項，共同維護活動順利進行。

奔羊節活動網頁：http://gosheep.chingjing.com.tw/

清境農場臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/CingjingFarm/

清境農場官網：https://www.cingjing.gov.tw/

LINE官方帳號：https://lin.ee/np2W41p



