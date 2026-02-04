清境、日月潭、紫南宮春節湧車潮 注意塞車尖峰

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）春節連假9天，交通部公路局針對清境地區、日月潭、草坪頭櫻花季、紫南宮等熱點，說明避開塞車時段及替代道路，當天往返清境、日月潭遊客建議上午提早抵達、住宿者下午進入。

2月14日至22日春節9天連假，南投縣預計湧入大量返鄉及觀光車潮，交通部公路局中區養護工程分局今天舉辦南投地區春節疏運記者會，針對清境、日月潭、信義鄉草坪頭櫻花季、紫南宮等熱點，說明避堵時段、替代道路指引，呼籲用路人提前規劃，避開塞車尖峰。

中區養護工程分局表示，依歷年資料分析，預估清境農場18日至20日上午10時至下午1時為易壅塞時段，當天遊玩建議上午9時前到達、入住旅宿者下午4時後進入；日月潭風景區預估18日至21日上午10時至下午2時車多易壅塞，當天往返者建議上午10時前到達。

中區分局表示，信義鄉草坪頭正值櫻花季，為因應車潮及遊客湧入，台21線指標108至110.5公里處、愛玉橋至草坪頭路段，預估14日至22日上午11時至下午3時車多或交通壅塞，周邊路段交通管制，沿線資訊可變標誌將顯示替代路線資訊，並鼓勵遊客搭乘接駁車。

中區分局說，台3線、台3丙線竹山紫南宮路段17日至22日上午11時至下午6時易壅塞，建議往竹山紫南宮信眾分流名間交流道、竹山交流道，若進入紫南宮車流增多，警方將視狀況調撥車道，若停車場滿且回堵至省道，則取消調撥機制，勸導車輛勿再進入。（編輯：李亨山）1150204