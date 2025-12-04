清大化學系學生嗆「逼我當鄭捷」！校方緊急回應了

清華大學今（4日）驚傳校園威脅事件，有位夏姓化學系學生在社群平台發文「清大逼我當鄭捷」，更揚言畢業前「要搞一次大事」。此言論經其他學生在Threads轉發並附上截圖示警後，迅速在校園內引發恐慌，校方也緊急回應了。

該名學生的激烈言論。（圖／翻攝Threads）

根據流傳的截圖內容，夏姓學生情緒激動地寫下「他Ｘ的，清大逼我當鄭捷」、「Ｘ，老子在離開清大化學之前，一定要再搞一次大事，他Ｘ的最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」等充滿憤怒的字句。發文的清大學生特別提醒化學系同學務必小心，並指出該名夏姓學生近日狀況不佳，疑似有危險念頭。

清華大學。（圖／翻攝校方臉書）

警方表示，接獲通報後高度重視，透過線上巡邏迅速鎖定該名學生，於貼文發布後僅2小時內便將夏男帶回偵辦，並依恐嚇公眾危安罪嫌函送法辦。目前該篇引發爭議的貼文已遭刪除。

清大校方對此事件表示，已請系所生輔組的系教官介入了解及輔導該名學生。校方強調，將會確認發文者身分是否確為清大學生，並透過親師及教官系統深入了解學生可能遇到的困難與狀況。若屬情緒性發文，校方也會進一步追蹤原因，並提供完善的輔導機制與心理支持資源，確保校園安全。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

