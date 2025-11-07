清大性平會判定性騷擾成立！王丹提告敗訴：與律師討論是否上訴

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

中國六四民運領袖王丹，在2014年於清華大學任教期間，涉嫌性騷擾男學生，清大性平會認定性騷擾成立，王丹不服興訟，法院6日判王丹敗訴，全案可上訴。王丹對此表示，將與律師討論是否上訴，以維護個人名譽與基本權利。

全案起源於清華大學一名李姓男學生，在2023年6月2日PO文揭露，在2014年6月受王丹之邀到紐約旅遊，王丹在當地飯店房間內趁2人獨處時，對他緊抱強吻，並企圖解開他的衣褲，但被他掙脫。王丹對此在臉書回應，會「坦承面對司法檢視。我不會有任何逃避」。李姓男子隨後向台北地檢署正式提告王丹涉嫌妨害性自主。

由於王丹是在清華大學客座助理教授期間涉性騷擾，校方性別平等教育委員會前年12月12日決議通過調查報告，認定性騷擾行為成立。但因王丹當時已未在學校任教，校方未將他移送教評會懲處，但仍依法建議王丹自費接受4次心理諮商與輔導，及8小時性別平等教育課程。

王丹對此不服提起行政訴訟，主張行為地在美國，台灣不應裁罰，且裁罰權時效已過，全案經台北高等行政法院審理後，法院認定，校方調查報告認定王丹當時行為符合《性平法》所定性騷擾的要件，其認事用法並無違誤，亦未違反公正客觀義務及有利不利一律注意原則，於昨（6）日判決駁回，案件仍可上訴。

對於判決結果，王丹在臉書發文指出，被控性侵案件經台灣司法機關調查後，因證據不足而免於起訴，「清華大學性平會在同一事件、同樣缺乏充分證據的情況下，卻自行調查並裁決認定我『性騷擾成立』。這一結論不僅與司法機關的判斷相矛盾，更令人錯愕，也嚴重損及程序的公信力。」

王丹強調，尊重學校制度與性別平等的價值，但他堅信性平會的裁決與事實不符，依據的證據明顯不足，屬於嚴重的判斷錯誤，「我已經依照法定與校內程序提出申訴，並將繼續依法追求公正。若後續複審程序仍無法澄清事實、還我清白，待收到判決紙本之後，我將與律師討論是否上訴，以維護個人名譽與基本權利。」

