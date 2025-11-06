清大性騷處分王丹提行政訴訟敗訴 校方回應

▲清華大學回應王丹擔任客座教授期間性騷擾事件。（圖／清華大學提供）

[NOWnews今日新聞] 中國民運人士王丹日前被爆料在清大客座教授期間，強吻學生，經過清大調查後成立性騷擾案件，要自費接受諮商、性平教育。王丹不滿提行政訴訟，今（6）日判決敗訴可上送。清大重申校園性騷擾「零容忍」原則，將持續推動性別平等教育，完善通報與支持機制，確保校內師生安全友善的校園環境。

王丹曾在2012年至2015年期間擔任清大人文社會學系客座助理教授，但2023年台灣發起「#MeToo運動」，被爆料曾在美國紐約飯店內強吻，疑似對學生性騷擾。清大調查後，因為王丹當時已不在清大任教，未送教評會懲處，但是建議自費心理諮商4次，以及8小時性別平等教育課程。

清大將決議通知王丹後，王丹不服，要求校方變更處分，但未被受理，因此再提行政訴訟救濟。今日判決出爐，法官審理認為清大給王丹的公函是行政處分，本身沒有制裁目的，王丹敗訴，可上訴。

清華大學今日回應，性平會在2023年受理檢舉後，已根據「性別平等教育法」完成調查、審議和處理，調查結果以書面通知雙方當事人，並呈報主管機關教育部。該名教師對於調查報告和處理結果如有不服，依法可提出申復和救濟。

根據「校園性別事件防治準則」，清華大學處理此起校園性別事件之所有人員負有保密義務，不得對外公布調查過程與結果。清華大學重申校園性騷擾「零容忍」原則，將持續推動性別平等教育，完善通報與支持機制，確保校內師生安全友善的校園環境。

