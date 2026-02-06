清大提醒「不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大回應了

生活中心／張予柔報導



近日正值研究所入試季節，國立清華大學招生策略中心（清大招策中心）在社群平台上的一則貼文意外引起網友熱烈討論。原本是提醒考生注意新竹交通擁堵，卻被網友「歪樓」打趣解讀成暗酸鄰近的陽明交通大學，意外成為有趣小插曲。









清大貼心提醒考生「別相信新竹交通」，意外引發網友聯想陽明交大，校方與友校幽默互動笑翻網友。（圖／翻攝自清大招策中心臉書）

清大招策中心1月31日在臉書發文提醒，即將參加台聯大（台灣聯合大學系統）考試的考生「永遠不要相信新竹的交通」。當日新竹正下著雨，又逢週一上班族通勤尖峰期，校方建議考生將車票提早一班，以免因考試規定延誤入場而遺憾。貼文發布後迅速引發共鳴，許多考生與在地民眾紛紛留言表示認同。不過，一句「永遠不要相信新竹的交通」也被部分網友調侃是雙關語，似乎在「偷酸」陽明交通大學，笑稱「不要相信交通嗎？」貼文甚至被轉發至Threads。陽明交通大學也現身留言區，寫下「新竹交通很有個性，大家在新竹生活都是同一個陣線的夥伴」，展現輕鬆互動氛圍。

清大招策中心幽默澄清「永遠要相信新竹交通」貼文，再附塞車照提醒考生提早出發，陽明交大也輕鬆互動，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自清大招策中心臉書）

沒想到，到了2月1日，清大招策中心再次發文，開頭改為「永遠要相信新竹的交通」，並帶著幽默與無奈解釋，原本的提醒只是善意提示考生注意路況，並非針對友校。小編還附上國道交流道與湖口路段的塞車照片，再度提醒考生務必預留充足時間。陽明交通大學再度現身留言區互動，寫下「也要相信自己」。貼文曝光掀起熱烈討論，曾親身經歷新竹尖峰交通的網友表示，「這是真的，我前一天住新竹，隔天卡在大學路」、「早上通勤時間進園區99%叫不到車」。









