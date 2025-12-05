清大生揚言當鄭捷！震驚校園 警方2小時火速逮人

一起震驚清華大學校園的網路恐嚇事件，在警方迅速介入下告一段落。12月4日，一名就讀清華大學化學系的夏姓男學生，在社群平台Threads發表激進言論，內容直指要模仿2014年台北捷運隨機殺人案兇手鄭捷，在校園內製造重大事件。

根據網友截圖顯示，這名學生在貼文中寫道：「X老子在離開清大化學之前一定要再搞一次大事，他X的最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方。」同時，他在個人帳號自我介紹欄位更直接寫下「他X的清大逼我當鄭捷」等充滿威脅意味的文字。

相關貼文雖然很快被刪除，但網友的截圖已在網路上快速流傳，立即引發清大師生的恐慌情緒。特別是該生就讀化學系，系上存有多項氣體及各種燃料裝置，更加深了師生對可能發生爆炸或其他危險事件的憂慮。有網友緊急呼籲清大學生近期務必提高警覺，並認為此事已構成校園安全威脅，應立即通報警方處理。

新竹市警察局第二分局接獲通報後，隨即成立專案小組展開網路巡邏與追查。警方在兩小時內即成功鎖定發文者身分，確認為清華大學在學學生，並將夏姓男學生帶回警局偵訊。

夏男向警方供稱，他因為課業壓力過於沉重，一時情緒失控才會在網路上發表如此激進的言論。警方在完成偵訊後，認定其行為已涉及恐嚇公眾安全罪嫌，將全案移送新竹地方檢察署偵辦。

清華大學校方對此事件表示，已請系所、生輔組與教官介入了解狀況。若確認學生是因情緒問題發文，將深入查明原因並啟動相關輔導與關懷機制。校方強調，將在確保全校師生安全的前提下妥善處理此事，同時呼籲外界不必過度恐慌。

這起事件再次凸顯網路言論的影響力與法律責任。2014年鄭捷在台北捷運犯下的隨機殺人案，造成4死24傷的慘劇，至今仍是許多民眾心中難以抹滅的陰影。任何涉及模仿或威脅類似行為的言論，都將引起社會高度關注並面臨法律制裁。

