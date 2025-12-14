清大畢業39K！妹子嘆低薪想離職 過來人看2優勢急勸退

面對高通膨時代，許多人都希望薪水能夠持續成長。一位清大社科院畢業的女子近日表示，自己33歲、位於桃園，當初找了一份離家近的工作，雖然準時上下班、內容單純，但是薪水只有39000元，讓她忍不住想離職換工作，貼文曝光後引發熱議，不少網友認為她的工作相當近、薪水還不錯，若直接離職、找工作風險太高，不如藉機進修其他專業或準備考試，以免最後得不償失。

原PO在Dcard發文指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元，因此發現網路上分享的很多高薪行業後，原PO忍不住覺得薪水很低、有了離職轉行的想法，於是決定上網詢問大家意見。

對此，許多網友紛紛回應，「沒有要吐槽妳，但是文組頂點就是老師、金融、大律所的律師，其他工作40000已經很頂了，妳把離家近的隱藏成本扣掉了」、「39000這個薪水夠高了，又不是什麼繁雜的工作內容，我做傳產8年，不加班含勞健保就只有32000」、「台北做設計的我40K，扣完剩38K，但是我光上班就要騎車30分鐘，還有房租要繳…」。

不少人則建議原PO，最好不要先行離職再轉行，「妳有個輕鬆準時下班的工作，還給到3萬9，反而應該藉機進修學別的專業或準備考試，而不是直接離職吧？換了工作薪水沒增加多少，工時、責任量暴增反而得不償失」、「斜槓做其他事情啊，我朋友利用下班時間接一些美甲事業，或是有人接一些外拍或修圖的工作，而且妳會剪影片，這技能很好用，好好看一下外包網站的東西接案子，下班時間如果很閒可以多學一些東西，妳之後轉跑道也比較多選擇」。

