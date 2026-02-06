清大發文「不要相信新竹的交通」暗指鄰居？陽明交大1句話回應

國立清華大學跟陽明交通大學都是新竹著名公立大學，近期適逢研究所考試季，清華大學招生策略中心特別在臉書發文提醒考生，新竹在下雨，換早一班車的車票，並補充「永遠不要相信新竹的交通」。沒想到文章一曝光，馬上有網友留言，「有一句在偷臭交大」。最後甚至連陽明交大也來回應。

事情發生在1月31日下午，清華大學招生策略中心提醒將要參加台聯大（台灣聯合大學系統）的考生，新竹現在在下雨，考試日又是下周一，趁還來得及，換早一班車的車票。最後還強調，「永遠不要相信新竹的交通」。

由於清大跟鄰居陽明交大同為台灣頂尖理工大學，過去長時間在教學、研究及企業最愛名單中展開激烈競爭，且兩者都在新竹地區，因此馬上有網友留言，「好像有一句在偷臭交大」，該則留言也馬上吸引大量網友按讚。其他人也紛紛回應，「相信新竹的交通，還是新竹的清華」、「欸欸不要相信交通嗎？」、「不要相信新竹的交通真虧賊！」、「一語雙關選清大」、「是誰被臭」。

對此，清華大學招生策略中心則回應，「友校全名為國立陽明交通大學，請考生理性閱讀宣導文字」。隨後國立陽明交通大學的臉書官方帳號也來回應，「新竹交通很有個性，大家在新竹生活都是同一個陣線的夥伴」。

