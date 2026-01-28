清大研發AI系統輔助社工 兼顧隱私支援現場

（中央社記者張已亷高雄28日電）清大研發「AI社工紀錄輔助系統」，提供訪視錄音轉逐字稿等5項AI輔助功能，系統研發主持人今天受高雄社會局邀請主講，分享AI如何兼顧隱私與專業，實際支援社會工作現場。

高雄市政府社會局說明，「助人者的幫助－AI社工紀錄輔助系統簡介」專題講座，邀系統研發主持人、清華大學人文社會AI研究中心副主任王道維擔任主講人，吸引約60名來自高雄社會局社會服務單位社工及督導參與，另有約400名民間單位社工同步線上參與。

廣告 廣告

此次講座以清華大學團隊研發「AI社工紀錄輔助系統」為例，說明設計理念與實際操作方式，並邀參與者實際操作系統。多名社工表示，系統操作直覺，可在數分鐘內將錄音檔轉錄成逐字稿，並依個案需求生成處遇計畫初稿等，但相關內容仍需由社工確認，以確保品質。

依據高雄市社會局新聞稿，王道維表示，近年AI技術快速發展並影響許多產業，但社工實務在高度重視隱私、倫理與專業判斷的前提下，並不適合私下使用一般商業型AI產品來處理訪視紀錄或個案資料，如何保障個案權益，同時減輕社工長期承擔的文書負擔是關鍵課題。

王道維指出，該系統免費免註冊對外開放，提供五項AI輔助功能，包含訪視錄音轉逐字稿、訪視紀錄生成、處遇計畫生成、家系圖自動生成及社福資源整合搜尋。

王道維表示，這套系統自去年8月中上線以來，累計使用超過3萬6000人次，產生超過8000筆社工紀錄，每天穩定產出近百筆，顯示系統在實務現場的高度實用性。

在隱私與資安方面，王道維指出，這套系統採符合「美國健康保險流通與責任法案」（HIPAA） 隱私保護標準的 Claude API模型架構，並於系統設計上明確限制資料用途、不進行個案資料再訓練，以回應社工對個案資訊安全的核心關切。

高雄市社會局表示，期盼透過活動，協助社工了解如何善用AI工具，在不犧牲專業與倫理的前提下，提升紀錄品質與工作效能，讓社工能將更多心力回到陪伴、理解與支持案主的核心工作，提升助人工作的尊嚴與社會價值。（編輯：陳清芳）1150128