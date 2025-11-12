清大科法所「合聘結束」翁曉玲鬆口了！曬1圖被網罵翻

政治中心／李汶臻報導

法律學者出身的國民黨不分區立委翁曉玲，因問政風格與屢屢爆出爭議言論，備受外界關注。日前有學生發現翁曉玲已不在清大科法所的師資名單上，甚至有人以「被拔掉」形容翁失去合聘教師資格。校方隨後則證實，翁曉玲已不在合聘師資名單上。而對於本學期「不在清大科法所合聘」一事，翁曉玲今（12）日稍早透過社群發文回應了，認了「結束合聘」。但貼文同步PO出1張圖，卻讓大批網友灌爆留言並質問她：「你好意思講？」。

翁曉玲

藍委翁曉玲（右）質詢屢爆驚句，過去面對總統府憲兵因預算凍結沒飯吃，竟脫口喊：「可以叫麥當勞」。（圖／民視新聞）





針對網路上瘋議「不被清大科法所合聘」一事，翁曉玲今（12）日透過臉書、Threads發文作出回應。面對被外界說成「好像是我被清大解聘了」，翁曉玲解釋稱自己擔任立委後，根本沒時間回清大上課。她進一步表示，自己原是兩個單位合聘老師，在兩個系所都要開課，如今因為時間的關係，只能夠以主聘單位通識中心為主，後續「一年回去上一門課、盡義務，不領鐘點費」。對於「只是沒開課，就被形容成被解聘」，她則澄清說：「既然我沒空在科法所教課，結束合聘不也是很正常的事」。

翁曉玲

國立清華大學日前證實，國民黨立委翁曉玲已不再與該校科技法律研究所合聘。（圖／民視新聞資料照）





值得一提的是，今（12日）適逢國父孫中山先生誕辰160週年，翁曉玲也同步貼出一張圖，慶祝「孫中山先生誕辰快樂」。貼文上傳僅1小時就吸引大批網友圍觀，其中有一票人狂刷一排「你好意思嗎」灌爆留言，狂質翁曉玲：「你好意思PO他？」、「你好意思講」、「孫中山知道你你都這樣講不知道會不會彈出來？」、「講的好像你很受學生歡迎一樣」。

原文出處：網瘋議「清大科法所教職沒了」翁曉玲鬆口！上傳1圖網開罵：好意思講

