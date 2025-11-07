清大認定性騷擾成立興訟敗訴 王丹：研究是否上訴

（中央社台北7日電）民運人士王丹在清華大學客座助理教授期間涉性騷擾，校方性平會認定性騷擾成立，王丹不服興訟，法院6日判決駁回。可上訴。王丹表示，將與律師討論是否上訴，以維護個人名譽與基本權利。

王丹當地時間6日在臉書發布聲明表示，2023年，有人對他提出性侵指控，案件經台灣司法機關調查後，因證據不足而免於起訴。然而，清華大學性平會在同一事件、同樣缺乏充分證據的情況下，卻自行調查並裁決認定「性騷擾成立」。他說，「這一結論不僅與司法機關的判斷相矛盾，更令人錯愕，也嚴重損及程序的公信力。」

他聲明，「我尊重學校制度與性別平等的價值，但我堅信性平會的裁決與事實不符，依據的證據明顯不足，屬於嚴重的判斷錯誤。我已經依照法定與校內程序提出申訴，並將繼續依法追求公正。若後續複審程序仍無法澄清事實、還我清白，待收到判決紙本之後，我將與律師討論是否上訴，以維護個人名譽與基本權利。」

王丹說，呼籲外界以理性、公正的態度看待此事，避免因未經核實的資訊造成不必要的誤解與傷害。並且強調，他目前正在推動的各項公共事業——包括洛杉磯「六四紀念館」的建設與運營、「國事會議」的籌備工作，以及促進海外民主力量團結、推動反對派聯盟的建立等等——都不會因本事件而受到影響。

王丹在清華大學客座助理教授期間涉性騷擾，校方性別平等教育委員會112年12月12日決議通過調查報告，認定性騷擾行為成立。審酌王丹目前已未在學校任教，不用移送教評會懲處，但仍依規定於113年1月間發函給王丹，建議自費接受4次心理諮商及8小時性別平等教育課程。

王丹不服提起行政訴訟，主張行為地在美國，台灣不應裁罰而且應已逾裁罰權時效，案件由台北高等行政法院審理。法院6日判決駁回。可上訴。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1141107