清大認證！王丹「強吻」男學生成立性騷擾 他反告學校慘遭打臉

中國民運人士王丹。資料照。陳品佑攝



中國民運人士王丹爆出，2014年在擔任清華大學人文社會學系客座助理教授期間，涉嫌在美國強吻一名19歲李姓男學生並將意圖性侵未遂。清大調查後認定王丹成立，但未達「情節重大」，清大考量他已離職，僅建議接受輔導諮商及上性平教育課。王丹提行政訴訟反制，台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判他敗訴。可上訴。

王丹主張，他於2012年8月1日到2015年7月31日間被聘任為清大人文社會學系客座助理教授，但王丹在2023年6月3日透過媒體才知道，當時和他一起去美國旅行的李姓學生在臉書貼文，指控其在9年前（2014年）的6/6（美國時間）晚上，在美國紐約的一家飯店裡強吻，涉嫌「師對生」性騷擾。

李姓男子（右圖）前年指控性騷，王丹（左圖）火速返台面對。翻攝臉書

據悉，李生前年公開在臉書指控後，不但受訪吐露經過，後續更到檢方控告王丹強制性交未遂。清大依照〈校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》規定啟動調查，當年，性別平等教育委員會先以電子郵件徵詢性評委員意見，經性平會同意受理後，旋即組成調查小組介入追查，後續進行一系列訪談後，始作成調查報告。

值得注意的是，性平會在2023年12月12日的該學年第6次會議，決議通過一份調查報告，該報告認定，王丹的行為確實成立「性騷擾」，只是未達「情節重大」。清大翌（2024）年1/10將報告函送王丹。

清大認為，王丹的行為確實構成性騷擾，但依據教育部函示的「情節重大行為」基準來判斷，本案只有一名被害人，而且王丹之前從未出現過「類似行為遭調查」，也沒有「告誡後再犯」的情形。清大也考量，受害人指稱，王丹在他拒絕後「有停止」。清大據此認定，王丹的行為不構成「情節重大」。

清大認定，王丹為客座助理教授，事件曝光後並不在清大任教，因而不需要按照《性評法》規定移送「教評會」懲處，不過，清大仍依據同法規定，建議王丹應自費接受4次心理諮商與輔導及8小時的性別平等教育課程（側重於師生互動分際）。

王丹不服提出申覆，但未更動結果，他又提訴願，而訴願機關認為清大1/10函告王丹並建議策進作為，性質上只是「單純的事實敘述或理由說明」，不是行政處分，因此決議不受理。

王丹決定向台北高等行政法院提起行政訴訟。

當事人李生到台北地檢署遞狀告王丹。資料照。廖瑞祥攝

北高行合議庭認為，清大在2023年1月10日發函給王丹時，已經認定王丹成立性騷擾，該函文實際上對外發生效力，屬於行政處分。

但合議庭表示，該份函文不適用於《行政罰法》。因為依照《性平法》第26條規定，清大發函要求王丹應自費接受諮商輔導及性平教育，是為了協助他完成「預防目的」的輔導教育措施，避免他遭受裁罰，目的並非「制裁」，不算是《行政罰法》所稱的「具裁罰性質」的行政處分，更沒有後續王丹主張，本件行為地不在台灣，他不應該被裁罰及罹於裁罰權時效的問題。

合議庭指出，清大的調查報告認定王丹有被指述的行為，構成《性平法》所定的「性騷擾」，調查報告的認事用法都沒問題，也沒有違反公正客觀義務及有利不利一律注意原則。

合議庭據此判王丹敗訴，本判決仍可上訴，本案承審合議庭成員為審判長洪慕芳及法官孫萍萍、周泰德。

王丹被控性騷擾提前從美返台。翻攝王丹臉書

