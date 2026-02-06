清大輔大國際書展戴給你看 書模靚帥墨鏡秀出護眼對策





「戶外陽光，室內電腦藍光，正在加速白內障的年輕化。」清大特聘教授周卓煇將在國際書展中揭示新書焦點，並偕同商業周刊總編輯程鳳儀、輔仁大學織品服裝學系林怡慈教授，及四位清大輔大模特兒，黃葳、段文林、吳柏賢、陳品伃將「有效對策－抗紫外光與藍光墨鏡」戴給你看。

在《光、白內障與眼睛健康的真相》新書裡頭，周教授提供一個最新的科學數據指出：「山寨版水晶體，也就是人工水晶體，遠遠不如天然的」。

藍光墨鏡輕鬆吸引眾人目光。

周教授指出：「人工的，濾光性差，過濾藍光特性更差，容易導致更嚴重的“光照視網膜炎”。」

周卓煇強調：「配戴有效的防藍光、防紫外光墨鏡，有益緩解水晶體的白化；除了術前配戴可緩解之外，術後更要配戴以防止更多後遺症。」

「當大家以為白內障手術成功率高而可以放心的時候，這才是令人擔心的開始。因為過亮、過藍的光線正在大舉入侵，相關眼睛疾病，將迅速施展開來。」

新書說明了白內障為何會快速年輕化，並提供了有效的對策。為具體展示這“有效對策”，周教授特別邀請了四位清大、輔大模特，將他們依據他的清大專利技術開發出來卻也非常美麗、帥氣的防藍光墨鏡，在書展現場秀將起來。

想一睹新書、一窺「清輔名模」、試試靚帥墨鏡輕鬆吸引眾人目光、聽聽作者親身說書的民眾，7日中午12點前，抵達世貿一館，城邦沙龍(城邦文化)攤位，有獎搶答等你來。如欲進一步了解有效防藍光眼鏡或護眼對策，可洽詢清華大學周卓煇教授實驗室，電話：03-574-2618。





