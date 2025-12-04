「清大逼我當鄭捷」 校方已掌握並關懷輔導

▲清華大學傳化學系學生要「搞大事」。（圖／清華大學提供）

[NOWnews今日新聞] 清華大學化學系學生今日傳出在社群Threads發文，要搞大事，並且要可以上新聞版面，更在個人檔案中透露「清大逼我當鄭捷」，引發網路熱議，雖然貼文已經刪除，但仍釀恐慌。清大表示，已經積極了解學生動態，並且已經提供關懷輔導。

一名自稱清華大學化學系學生，發文表示「幹老子在離開清大化學之前一定再搞一次大事 他媽的最好是可以上新聞版面的那種 我恨透了這個地方」，更在個人檔案顯示「清大逼我當鄭捷」

清華大學回應，考量學生隱私能透露的資訊有限，學校已經有積極行動，有掌握發文學生並且積極關懷、了解學生動態，目前暫不用過度校園安全，請外界放心。

