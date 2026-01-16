清大附小幼兒園歡樂拜年 傳愛給榮民長者

新竹榮服處處長鞠宗顯（右）致贈榮民（眷）長輩年節慰問品

農曆馬年春節將至，象徵奔騰向前、福氣滿載的喜慶氛圍逐漸瀰漫社區。新竹榮民服務處十六日迎來一群充滿活力的「小福星」，好鄰居國立清華大學附設實驗國民小學附設幼兒園，由校長李佳蓮率領教師、小朋友、志工及家長一行約六十人，前往榮服處向榮民（眷）長輩拜年，以純真的笑容與熱情祝福，為長輩們送上最溫暖的新春問候。

活動現場洋溢著濃濃年味，孩子們用稚嫩又響亮的聲音，說著一句句吉祥拜年話，並搭配活潑可愛的動作及生動歌舞表演，祝福爺爺奶奶馬年行大運、身體健康、福氣滿滿。童言童語與歡笑聲此起彼落，嗨翻全場，讓榮民（眷）長輩們彷彿回到兒孫繞膝、含飴弄孫的幸福時光，臉上不禁露出燦爛笑容。

除了拜年表演外，小朋友們也親手將精心製作的新年小禮物送到榮民（眷）爺爺奶奶手中，傳遞滿滿的祝福與心意。小小的禮物承載著大大的關懷，不少長輩感動地緊握孩子的手，場面溫馨感人，充分展現老幼共融的美好畫面。

新竹榮民服務處鞠宗顯處長十六日表示，清大附小幼兒園長期以來都是榮服處最親近、最溫暖的好鄰居，尤其感謝清大附小T.O.S校區師生年年於歲末年初之際前來拜年，讓榮民（眷）長輩在佳節前夕感受到社區滿滿的關懷與祝福。每當長輩與孩子互動時，臉上自然流露的笑容，正是榮服處持續努力服務的最大動力。

榮民服務處長鞠宗顯進一步指出，馬年象徵活力與希望，榮民服務處將持續結合社區與鄰里資源，推動代間共融，讓榮民（眷）長輩不僅獲得完善照顧，也能在社會溫暖的陪伴中，迎接充滿希望與祝福的新一年。