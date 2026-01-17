清大附小幼兒園歡樂拜年 新竹榮服處洋溢喜氣

新竹榮服處同仁及榮民長輩與小朋友熱情表演進行互動。





新竹榮民服務處15日迎來一群充滿活力的清華大學附設實驗國民小學附設幼兒園「小福星」，由校長李佳蓮率領教師、小朋友、志工及家長一行約60人，前往榮服處向榮民（眷）長輩拜年，以純真的笑容與熱情祝福，為長輩們送上最溫暖的新春問候。現場洋溢著濃濃年味，孩子們用稚嫩又響亮的聲音，說著一句句吉祥拜年話，並搭配活潑可愛的動作及生動歌舞表演，祝福爺爺奶奶馬年行大運、身體健康、福氣滿滿。

童言童語與歡笑聲此起彼落，嗨翻全場，讓榮民長輩們彷彿回到兒孫繞膝、含飴弄孫的幸福時光，臉上不禁露出燦爛笑容。除了拜年表演外，小朋友們也親手將精心製作的新年小禮物送到榮民爺爺奶奶手中，傳遞滿滿的祝福與心意。小小的禮物承載著大大的關懷，不少長輩感動地緊握孩子的手，場面溫馨感人，充分展現老幼共融的美好畫面。

新竹榮服處處長鞠宗顯致贈榮民長輩年節慰問品。

新竹榮民服務處鞠宗顯處長表示，清大附小幼兒園長期以來都是榮服處最親近、最溫暖的好鄰居，感謝清大附小T.O.S校區師生年年於歲末年初之際前來拜年，讓榮民長輩在佳節前夕感受到社區滿滿的關懷與祝福。每當長輩與孩子互動時，臉上自然流露的笑容，正是榮服處持續努力服務的最大動力。



