清大首座核反應器65年運轉！規劃微型反應器接棒

核能學會理事長、清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸今日出席核能學會舉辦的「先進核能科技國際論壇」。（蔡佩珈攝）

清華大學的「水池式反應器」是全台首座核反應器，目前沒有進行發電，但提供國內外學生學習操作反應爐，也提供治療頭頸部癌症的服務，至今運轉邁入第65年。清大教授葉宗洸今日指出，這座反應器將運轉至民國129年，目前規畫與美國的公司合作建置「微型反應器」取代，盼能提升國內製造業核工技術，而既有的教學、癌症治療功能都將繼續。

根據清華大學官網，清華大學水池式反應器建造於民國48年，是高於地面並具有可移動核心的研究用反應器，以鋁架懸吊深浸在33英呎的開放水池中，為首座安裝於台灣的核反應器。

核能學會理事長、清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸今天在核能學會表示，這座反應爐至今年已運轉65年，預計於119年再次申請第3次執照更新，讓其再運轉10年至129年，之後將在校內建置1座新的反應爐。

他說明，清大水池式反應器的功率為2MW，沒有像核電廠的反應爐一樣用來發電，而是教育與研究用途，讓學生進行反應器運轉訓練，清大也與英國5所頂尖大學合作，開放博士生來台參與訓練，明年起將展開第2次、為期5年的合作。此外，清大在99年起嘗試「硼中子捕獲治療」，近年來已針對頭頸部以上癌症進行治療，至今累積600個案例。

葉宗洸指出，該座水池式反應器運轉至129年後，初步規畫使美國的西屋公司與國內廠商合作在清大建置功率為5MW的「微型反應器」，藉此提升國內製造業核工能力，帶動加入全球蓬勃發展的核能復興產業。這台微型反應器除了既有的教育及研究用途、癌症治療功能可繼續維持，也計畫讓其發電供校內使用。

