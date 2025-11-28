清完一座又一座！高雄燕巢又見垃圾山 環保局證實：清除中

國民黨高市副主委黃韻涵今（11/28）接獲陳情，燕巢區金山里遭棄置大量垃圾，她也到場勘查。國民黨高市黨部提供



清完一座又一座，高雄燕巢又見垃圾山，國民黨高市副主委黃韻涵今（11/28）接獲陳情，燕巢區金山里遭棄置大量垃圾，對此，高市府環保局證實，該地為列管髒亂點，私有地主限期未清理，今日已派人車清除，若查獲違法棄置者，將依法裁罰並追討清除費，黃韻涵也呼籲市府加強查處，防止垃圾山問題惡化。

繼美濃大峽谷案後，高雄接連爆發違法傾倒事件，執法人員也組專案小組積極查緝；垃圾山清完一座又一座，讓第一線清潔人員疲於奔命，國民黨高市副主委黃韻涵接獲民眾陳情，燕巢區金山里有人棄置大量垃圾，她也場勘驗，發現發現垃圾堆積成山，呼籲市府加強查處，防止違法傾倒問題惡化。

對此，高市府環保局證實，燕巢區金山段781地號為列管髒亂點，屬私有地。經環保局限期地主改善仍未清理，今日下午已派遣人車前往清除大量家戶垃圾、紙箱、保麗龍等雜物，預計今日完成清理作業。現場垃圾主要為家戶垃圾、紙箱及保麗龍等雜物。

環保局表示，若查獲違法棄置行為人，將依《廢棄物清理法》第36條規定，裁處6000元至300萬元罰鍰，並移送法辦；後續也將依相關程序向行為人及地主求償清除費用。

