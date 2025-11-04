清室最悲傷的一頁！他本是溥儀欽定的皇位繼承人 最終卻掃了一輩子大街

大陸中心／唐家興報導

一位曾被末代皇帝溥儀欽定為皇位繼承人的滿洲皇族，最後竟在北京街頭以環衛工人的身分度過餘生：這段荒誕又哀傷的命運故事，正是愛新覺羅·毓喦的一生。從王府井貴胄，墜落到拿著掃把討生活，他的遭遇比小說更曲折，比歷史更令人唏噓。

皇族之子：注定尊貴的血統，卻生在最錯誤的年代

在溥儀的回憶錄《我的前半生》中，溥儀曾提到他的侄子毓喦：「毓喦（注音：ㄩˋ ㄧㄢˊ）1918年出生於北京王府井，屬愛新覺羅家族王子。家世輝煌：曾祖父為道光帝第五子奕誴，祖父載濂身列貝勒、加郡王，父親溥偁為清朝頭品頂戴。」

然而，小瑞子的人生起點雖高，命運卻從一開始就不給他好臉色：母親離世、父親失蹤，皇族身份只剩下族譜上的殘影。

關鍵一刻：溥儀一句話，改變了他一生

1936年，命運像是突然拉著他走向風口。19歲的毓喦被溥儀召到長春，成了偽滿皇宮的「內廷學員」。不久後，溥儀做了一個驚天決定：他指著一只黑色皮箱，要毓喦跪下。「向列祖列宗行禮，從今天起，你跟著我！」毓喦在長春的房間裡，對著那只皮箱行三跪九叩，再轉向溥儀叩拜。這不是普通儀式，而是大清皇位繼承禮。

溥儀甚至對他說：「你要像我一樣，永遠不忘恢復大清的基業！」從此，毓喦不只是侍從，而是被末代皇帝親自立下的「未來皇帝」。

從皇位繼承人到階下囚：命運急轉直下

1945年偽滿瓦解後，毓喦和溥儀一起被蘇聯押往西伯利亞，成了戰俘。1950年，在冰雪中，溥儀仍堅持正式冊立毓喦為「滿清繼承人」。然而，帝制早已灰飛煙滅。他的身分，只剩象徵。回到中國後，毓喦被送入撫順戰犯管理所，後在1957年獲釋，靠教漢語、賣雜貨度日，皇族光環消失得無影無蹤。

最淒涼的轉折：清室皇位繼承人，掃起了北京街道

1966年文革爆發，他再度被送往山西勞改，直到1979年才重获自由。回到北京後，為了生計，他只能接受最踏實也最心酸的工作：環衛工。

清晨的街道上，一位曾跪在黑色皮箱前被立為皇位繼承人的皇族後裔，就這樣穿著橘色背心、彎著腰打掃街道。人們不知道他曾是誰，但他知道：這是他無法抗拒的時代給出的最後安排。

毓嵒（右）與其妻張雲訪。（圖／翻攝自維基百科）

人生最終章：落魄王子重新站直了背

1980年退休後，他受文化部之邀，成為恭王府顧問，生命終於有了尊嚴的回聲。1999年，他在北京安靜離世，未留權力、未留寶座，只留下一段荒誕得讓人不敢相信的歷史餘音。曾被立為皇位繼承人，卻掃了一輩子的街：毓喦的命運，或許才是大清滅亡後最真實的「後宮遺夢」。

