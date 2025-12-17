清寒女遭酒駕撞死 難領補償金？南市府：比照因公致死

台南市安平區昨（16）日發生一起酒駕死亡車禍，震驚社會。（圖／東森新聞）





台南市安平區昨（16）日發生一起酒駕死亡車禍，48歲的脆皮鴨店「扒趴鴨」老闆鄭傳吉，喝了一整晚的酒，在爛醉如泥的情況下開車上路，撞死一名23歲的垃圾清運女子，引發社會譁然。今（17）日台南市政府表示，死者雖然並非環保局編制清潔隊員，但其於執行清運公務期間發生意外，環保局已第一時間向家屬表達最深切的慰問，並全力提供必要協助。

據了解，陳姓女子家境清寒，為了多賺取收入，白天在清潔公司工作，下午還到飲料店打工，一天身兼兩份差事，清潔員工作甚至不到3個月就遭逢不幸。由於她屬環保局委外廠商員工，非正式編制人員，依法恐無法適用「執行職務死亡可領120萬元濟助金」規定，引發外界關注與討論。

環保局表示，已比照公教人員因公致死，免予殯葬相關費用，減輕家屬負擔；有關慰問金發放，已向環境部法制單位爭取放寬資格；此外，也將依勞務委外契約及保險機制，積極協助家屬辦理保險理賠及相關補償事宜，並督促業者依約辦理；後續如涉及司法程序，市府亦將提供必要之行政協助與法律資源，確保家屬權益。

台南市政府社會局也表示，將請社工人員進一步訪談評估相關協助。因涉及酒駕，可提供免費律師資源，市府也將持續協助相關法律諮詢與支持。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

