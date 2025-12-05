清寒男大生遭詐光積蓄絕望返鄉輕生 老母與妹妹籌不出喪葬費

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

再傳詐騙集團害人走上絕路！繼台中豐原一家5口後，彰化一名20歲劉姓男大生，在北上留學期間陷入詐騙陷阱，不僅積蓄全無，還因此背上龐大信貸，劉男疑似在自責下，日前回到老家結束生命，離世前還陪阿嬤徹夜長談，家人們得知真相後傷心欲絕。而在劉男身故後，其喪葬費用更令家庭雪上加霜。對此，彰化警方已主動介入調查；彰化縣政府社會處也緊急介入啟動關懷機制。

彰化一名20歲劉姓男大生，在北上留學期間陷入詐騙陷阱，不僅積蓄全無，還因此背上龐大信貸，自責下走上絕路。彰化警方已主動介入調查。（圖／翻攝自Google地圖）

據了解，這名劉姓男大生在北部求學時半工半讀，疑似遭到詐騙，不僅積蓄全無，甚至背上龐大貸款，一度被迫休學，劉男最後轉讀夜校，試圖繼續學業，不過仍遭龐大的債務壓得喘不過氣。劉男上個月28日回到老家，孝順的他還陪阿嬤徹夜聊天到凌晨4點，不料在6小時後，被家人發現他倒臥浴室中身亡。

據悉，劉男父親早逝，家計由母親1人扛起，底下還有2名分別讀大學、國中的妹妹；母親在劉男返家時見其神情有異，經詢問後得知劉男遭詐，但劉男不願家人擔心，未說出被騙金額、細節等，沒想到最後走上絕路，令全家人悲慟不已。而劉男過世的喪葬費用粗估約12萬元，也再度擊垮家中經濟。

全案經揭露後，彰化縣社會處立刻派員探訪，發現劉家並未持任何弱勢或福利等相關身分，屬於社會安全網中需要主動發現的「脆弱家庭」，已代表縣長關懷，並提供「及時送愛關懷金」1萬元，後續將持續提供後續的心理支持與資源諮詢。而公益團體「十方功德行善團」也出面援助，致贈10萬元善款；創辦人陳永聰表示，近3年協助辦理的輕生案件，超過10例皆是詐騙被害者，呼籲民眾遇到詐騙一定要報警求助，積極求援才能解決問題，不能放任詐騙集團為非作歹。

彰化警分局指出，初步調查劉姓男大生曾在桃園遭遇申辦手機詐騙，報警求救，但該案詐騙金額僅2萬多元，懷疑另有原因，已主動介入偵辦，「務必把詐團繩之以法，杜絕社會歪風。」

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

