清廉勤政愛民尊重公務人員 葉繼元：重建鄉親對公所信賴

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲針對花壇鄉長顧勝敏遭監察院彈劾一事，花壇鄉長參選人葉繼元今天表示，得知消息後感到遺憾，也希望此事件能成為公部門自我警惕的重要借鏡。（圖／葉繼元提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】針對花壇鄉長顧勝敏遭監察院彈劾一事，花壇鄉長參選人葉繼元今天表示，得知消息後感到遺憾，也希望此事件能成為公部門自我警惕的重要借鏡。

葉繼元指出，民選公職人員接受鄉親託付，肩負治理地方的重要責任，更應以高標準檢視自身言行，堅守依法行政、公開透明及尊重專業原則。唯有建立廉潔有效率的行政團隊，讓公務人員能在受到尊重與信任的環境中安心做事，才能提升施政品質，真正服務鄉親。

廣告 廣告

葉繼元強調，「清廉勤政愛民、尊重公務人員」不只是口號，更是自己長期堅持的從政原則。未來若有機會為鄉親服務，將以誠信為本、以民意為依歸，建立公開透明的施政文化，讓鄉公所回歸專業治理。

葉繼元表示，花壇鄉需要的是一位清廉、有效率且尊重公務體系的領導者，帶領行政團隊團結合作，為地方建設與鄉親福祉全力打拚。他也期盼透過務實改革與負責任的施政態度，重新建立鄉親對公所的信賴，共同打造更進步、更幸福的花壇鄉。