清廉勤政、開放透明 第3屆透明晶質獎 讓清廉成為推動機關進步的力量

第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮於114年11月25日假國家圖書館國際會議廳舉辦第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮於114年11月25日假國家圖書館國際會議廳舉辦。（圖片來源／法務部廉政署）

第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮於114年11月25日假國家圖書館國際會議廳舉辦，賴清德總統特別透過賀電向所有獲獎者表達誠摯的嘉佩之意，並希冀藉由「透明晶質獎」鼓勵公部門精進廉能創新作為，樹立標竿學習典範，帶動落實良善治理，共同提升國家競爭力。頒獎典禮中由本部鄭銘謙部長致詞並頒發獎座及獎狀予6個獲獎機關代表，另由廉政署馮署長頒發感謝狀予評選委員，透過溫馨又隆重的表揚典禮，向所有獲獎機關及評選委員表達肯定與感謝。

鄭部長於致詞時表示，我國自107年起，每4年公布聯合國反貪腐公約國家報告，115年也將迎來第三次國家報告國際審查會議，邀請國際反貪腐重要專家學者蒞臨臺灣，協助檢視國家報告及提供清廉施政建議，而「透明晶質獎」的設立，就是為了回應先前國際審查委員的建言，更是國家實踐公約的具體展現。鄭部長期盼未來能有更多的行政團隊投入「透明晶質獎」的行列，並持續展現廉能治理的正向能量，讓清廉成為推動機關進步的力量。

本屆共有22個機關報名參獎，各機關為參與「透明晶質獎」均進行業務全面盤點，並於參獎過程中強化機關同仁辨識業務風險的能力。經過書面審查及實地訪視兩階段的評核後，在「整體廉能作為類」評選出5個特優機關：財政部關務署臺北關、衛生福利部中央健康保險署、臺北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局及彰化縣地方稅務局；在「創新廉能措施類」評選出1個優選機關：交通部公路局北區公路新建工程分局。各獲獎機關除為機關內部行政流程打造標準作業程序，更結合AI資訊科技、善用跨域整合，有效控管機關風險，達到行政程序公開透明，將廉能效益向外擴散。

透過「透明晶質獎」的舉辦，期能引領更多公部門向標竿學習典範看齊，主動投入廉能治理的行列，達到「清廉勤政、開放透明」的目標。

