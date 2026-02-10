清廉度再突破！台灣全球排名衝上第24名 超越全球86%國家

（圖／國際透明組織網頁transparency.org）





國際透明組織(Transparency International) 於今（10）日公布2025年全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱 CPI），本次計有全球182個國家及地區納入評比，台灣排名第24名，分數68分（滿分為100分），比2024年晉升1名、分數提升1分，二者皆為史上最佳成績。廉政署表示，台灣在本次評比中展現了穩健的進步，不僅超過全球86%受評國家，穩居國際清廉前段班，且整體排名趨勢穩定向上，顯示國際社會對我國廉能治理實績持續予以高度肯定。

廉政署指出，清廉印象指數（CPI）是目前全球具權威、引用最廣泛的公部門廉潔度衡量指標，主要量測各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形的主觀印象，清廉印象指數評分越高，意味著感知的腐敗程度越低。

廉政署表示，賴總統上任以來，特別強調清廉勤政，落實民主治理，成功引領臺灣成為國際社會值得信賴、負責任的良善力量；行政院卓榮泰院長則明確指出廉能治理是深化民主的關鍵基礎工程，應透過公私協力，讓世界看見「自由、民主、法治、開放、廉能」的台灣；而法務部鄭銘謙部長更希望能持續透過內化機關廉政文化，將廉政當作我們國家的實力，以走向國際。

