清廉拚市政 陳其邁頒獎表揚廉潔楷模

高市府今(廿)日於市政會議公開頒獎表揚一一四年廉潔楷模，由市長陳其邁親自頒獎，十五名當選人員分別為觀光局科員許令儀、工務局正工程司黃鈺純、社會局科員吳英輝、衛生局(聯合醫院)主治醫師張家禎、工務局(道路養護工程處)股長丁嘉鴻、財政局(稅捐稽徵處)稅務員張簡云萱、捷運工程局科長陳俊能、警察局(婦幼警察隊)警務員謝勝隆、地政局(美濃地政事務所)技士吳國梁、社會局專案管理人員邱彥禎、環境保護局技工鄒廣益、地政局(土地開發處)技佐張嘉蓉、交通局科員雷興國、勞工局科員陳姿伶、社會局(家庭暴力及性侵害防治中心)約聘社工督導員柳宜吟，各獲頒獎狀乙幀及禮券乙份。

廉潔楷模遴選表揚之目的，是為員工建立公務執行之標竿學習典範，鼓勵全體同仁見賢思齊，型塑廉能風氣；綜觀今年廉潔楷模當選者，致力於公務執行、積極為民服務之餘，並勇拒外界餽贈誘惑，積極預防貪瀆弊端、節省公帑，足為高市府同仁之廉能表率。

陳其邁市長特於市政會議公開頒獎表揚，並期勉高市府所有公務同仁，廉潔自持，崇法務實，共創高市府優質清廉形象。

其中，配合房屋稅二.○新制上路，高雄市稅捐稽徵處鳳山分處團隊主動運用科技化的清查方式精準選案，發現部分不動產租賃業者對新制規定尚未熟稔，張簡云萱稅務員即於個案中秉持同理心、耐心與業者溝通，並主動橫向聯繫市府都市發展局，最終協助業者適用較低的「公益出租人」房屋稅率，並使得該案件的公益出租戶數相較輔導前成長逾二倍；不僅協助企業合法節稅，也讓更多租屋族順利申請租金補貼，為政府、企業與租戶寫下三方共好的溫暖成果。

稅捐處黃淑貞處長表示，該同仁獲選廉潔楷模，正是稅務人員以專業守護制度、以關懷貼近民眾的最佳寫照，這份榮耀不只是對個人的肯定，更是對全體同仁的鼓舞；未來稅捐處將持續深化兼具誠信、關懷與專業的工作文化，期盼同仁在守護制度的同時，也能成為民眾最信賴的溫暖後盾。