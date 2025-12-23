清廉指數耀進 卓揆：國際肯定台灣民主法治

▲卓榮泰主持中央廉政委員會委員會議，聽取「當前廉政情勢及分析」我國在各項國際廉政評比持續提升，說明這顯示國際社會對台灣民主法治的肯定。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今（23）日主持中央廉政委員會第31次委員會議，聽取「當前廉政情勢及分析」及「撰提公布聯合國反貪腐公約第三次國家報告」，致詞時表示，我國在各項國際廉政評比持續提升，顯示國際社會對台灣民主法治及廉能治理的肯定，這也是跨域合作、公私協力的具體成果，是政府實踐對全民的承諾、對民主價值的堅持，並請法務部推動「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議事宜時，展現政府推動廉能政策的成效與決心，讓世界看見更廉能的台灣。

卓榮泰致詞時表示，首先感謝5位外聘委員檢視我國廉政工作的具體成果，並對未來提出展望，共同為台灣廉政建設持續努力，這是政府對全民的承諾，更是對民主價值的堅持。強調廉政是政府治理的重要基礎、誠信社會的存在前提，政府同仁以此努力向前，但公部門不能閉門造車，須持續聽取各界意見並集思廣益，才能切入問題核心。人民對政府有高度期許，任何微小錯誤或疏忽，對公權力執行都是阻力，盼政府同仁高度重視。

卓榮泰說，面對廉政議題的各種討論，政府要以務實思考、穩健腳步持續精進，《公益揭弊者保護法》已於今年7月22日施行，進一步完善揭弊者的權益保障，讓重大不法得以及早發現、有效遏止。上月25日政府舉辦第三屆「透明晶質獎」頒獎典禮，除嘉勉獲獎機關外，也鼓勵公部門持續精進廉能創新作為，共同提升國家清廉競爭力，成為推動各政策的主要力量。另與國際接軌也是廉政工作的重要目標，自2018年起，政府每4年1次公布「聯合國反貪腐公約國家報告」，明年將公布第三次國家報告，並召開國際審查會議，邀請國際專家來台審查，讓各國深入了解我國推動反貪腐改革的行動與成效，向國際展現政府決心。

卓榮泰表示，廉政不是單項工作，非單一機關的責任，也非單一系統所能完成，而是政府全體的共同任務。面對瞬息萬變的全球情勢，唯有政府全體同仁和人民攜手合作，才能在民主開放的基石持續前進，堅持廉能政府及法治社會，是維護國家安全及民主價值的核心工作。各部會積極實踐、全力以赴、制度化廉能治理，其具體成果將累積政府公信力，厚植民眾對廉能工作的信心，也讓台灣在民主法治基礎上走得更穩健。

隨後卓榮泰聽取法務部「當前廉政情勢及分析」，報告顯示清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，CPI），台灣從2011年的32名，躍升至2024年的25名；2024年亞太地區貪污觀感評比報告，台灣排名第6名。

卓榮泰說，我國在各項國際廉政評比分數持續提升、排名不斷向前，顯示國際社會對台灣民主法治及廉能治理予以肯定，這也是各部會與民間團體「跨域合作、公私協力」的具體成果。從歷年「透明晶質獎」獲獎機關的優異表現，顯示各機關推動廉政工作、透明措施及精進廉能創新作為的投入及穩健邁進，期勉各機關秉持「以廉為本」，持續策進業管業務，共同提升國家競爭力及國際形象。

針對法務部撰提公布「聯合國反貪腐公約第三次國家報告」，卓榮泰表示，我國自2022年啟動「聯合國反貪腐公約」第二次國家報告國際審查以來，依據國際委員建議，完成多項反貪腐政策，包含推動「透明晶質獎」成為國家級正式獎項、制定《公益揭弊者保護法》、《刑事訴訟法》之特殊強制處分章及《刑法》妨害司法公正罪章等，在反貪領域已有相當成效。同時我國今年「清廉印象指數」獲67分，排名第25名，為歷年最佳，顯示我國各方面廉政建設受到國際肯定，這是我國榮譽，也是各部會與民間的努力成果。請法務部依規劃期程及委員建議，持續推動「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議相關事宜，讓內容更完整，展現政府推動廉能政策的實際成效與堅定決心，讓世界看見更廉能的台灣。

有關委員所提「以現有基礎為核心，逐步推動政府採購資料結構化」一案，卓榮泰責成行政院公共工程委員會依循現有「行政院及所屬各級機關政府資料開放作業原則」標準，落實政府資料開放。有關目前政府採購網系統及資料，是否可導入國際開放採購資料標準（OCDS）或其他方式，提升採購資料結構化，以利於整合及開放應用，請工程會評估。各機關若有跨資料應用需求，也可依業務功能完成個別資料整合後，再與主責單位工程會協調技術介接事宜。

