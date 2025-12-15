清德宗不修憲 國體變帝制

（圖／本報系資料照）

2020年底《亞洲週刊》封面曾把蔡英文穿上龍袍，並以〈台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象〉做為封面故事，這個比喻相較於賴清德上台以後，顯然是小巫見大巫，以目前的體制運作來看，賴清德總統更像是一個皇帝，而閣揆卓榮泰也像是一個宰相，兩人聯手亂政，已經把中華民國快要變成「中華帝國」了。

當年《亞洲週刊》評論蔡英文為女皇的理由，是指她從青澀的政壇白玫瑰、暴力小英、辣台妹，或是民進黨人暱稱的「大小姐」，到變成黨政軍權力一把抓、行政、立法、司法、考試、監察五院院長盡為自家人，拔除媒體監督的第四權也不眨眼，形容她是垂簾聽政的慈禧太后，還不如說是繼武則天後女皇第一人。

廣告 廣告

這個評價雖然堪稱持平，但是當年民進黨可是完全執政，在憲政體制上蔡英文權力一把抓，原本也沒什麼過錯，只能說李登輝時期修憲7次沒把憲法修好，為了一人一黨之私，把總統職權修成一隻憲政怪獸，沒人可監督，這當然也不是蔡英文的錯。

但是，賴清德執政以後，面對朝小野大，他不僅從不低頭，不肯跟在野黨協商，甚至一開始就沒有想要組成聯合內閣，以為多數贏不是贏，相信還可以用「更大的民主」，以反制藍白合的多數決。這些想法，雖然經過大罷免大失敗以後，賴清德還是不信邪，相信以一己、一黨之力，可以「力拔山兮氣蓋世」，展現出西楚霸王項羽般的萬千豪氣。

可惜的是，這句話是出自項羽的絕命詩《垓下歌》，它雖然形容人的力量強大、氣慨非凡，但最終項羽是感嘆時運不濟，英雄末路，是末路英雄悲歌中的名句，原本就極富悲劇色彩。

而現在的賴清德總統，越來越像項羽，大罷免失敗，他說藍白不記取教訓；1.25兆的國防預算兩次被擋，他堅持強悍立場到底，不願赴立法院作國情報告；而針對財劃法覆議失敗、反年改法案通過，他跟民進黨立委的便當會做成行政院長可以不副署、不執行的決議，認為都不違憲。

可以說，賴清德一直在創造憲政慣例，希望打破台灣人對西方民主的認知，他不講求容忍與妥協，認為自己可以創制。賴清德的這些做法，正如民眾黨團所說，賴清德選前政見會上曾脫口說出「中華民國是災難」，事後辯稱是口誤，他想講的是「中華民國憲法是災難」，如今才知道原來是假口誤真預言。賴清德打從心底不想遵守憲法、不尊重台灣民主體制，以及權力分立的憲法精神，他自我膨脹已極，違法濫權一步步邁向獨裁。所以，顯然賴清德這樣的作法，已經距離實現帝制只差一哩路。

賴清德政府處處以美國馬首是瞻，已經變成十足的「兒皇帝」，以為有美帝的外部勢力可以依靠，可以不向在野黨妥協，甚至在憲政體制上進行不副署、不執行等創制亂象，這種不經修憲就改變憲法的運作內涵，那麼賴清德變成賴皇帝，卓榮泰變成卓宰相的日子恐怕也不遠了，哪天中華民國突然變成「中華帝國」，大家應該也不會太意外。（作者為台灣國際戰略學會理事長）