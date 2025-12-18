清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲

對於三讀通過、且覆議失敗的法案，國民黨強調行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」，質問難道「清德宗」的賴清德也想要君主立憲嗎？（圖：國民黨Youtube頻道）

國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」，質問難道「清德宗」的賴清德也想要君主立憲嗎？

台北大學「公共行政暨政策學系」教授劉嘉薇表示，對於近來的狀況她感到非常不解，行政院不副署不應該發生、也不可以發生，根據《憲法增修條文》第三條「覆議時，如經全體立法委員二分之一決議維持原案，行政院長應即接受該決議」，規定得非常清楚。《財劃法》修正案覆議已經遭到否決，行政院長就應該接受並執行這項通過的法律案。

劉嘉薇也舉總統府秘書長潘孟安曾說過「沒有不副署的空間」為例，過去民進黨曾考慮不副署，但是終究沒有做，因為民進黨知道這是不能做的。但她質問：這次為什麼又做了？劉嘉薇研判應該已經沒有其他步數可以操作了。但全盤不接受、不副署就代表完全不重視多數民意；也凸顯出執政黨及賴總統的團隊「知法玩法」。

劉嘉薇表示，教授民主政治課程時有個基本原則：「多數決原則」，多數可以引領未來國家的發展，少數要服從多數，多數尊重少數。現在的多數是藍白，但整個政治發展卻被「清德宗」給操作了，讓少數變成主導的力量，完全不符合民主政治多數決的常態。她呼籲賴總統以及卓院長能夠正視問題，副署《財劃法》修正案。

律師葉慶元則舉出目前正面臨的幾項憲政危機：賴總統拒絕公布財政收支劃分法，這是違憲的；卓榮泰院長在覆議失敗後，仍拒絕接受立院多數民意通過的法律，這也是違憲的；憲法法庭停擺，原因出在賴總統拒絕尊重立法院多數民意、提出由「公正法律人士」出任大法官；NCC也停擺的，同樣也因為賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提名中立人士出任媒體最高的監管機關。

對於民進黨頻喊倒閣，葉慶元指出，「倒閣無助於解決目前的僵局」，依憲法增修條文第3條規定：「覆議失敗，行政院院長應即接受」，也就是沒有拒絕副署的權力；再依憲法第72條規定「總統在收到立院通知後10天內就應該公布法律案」，這和倒不倒閣無關。葉慶元質疑即便倒閣成功，換上新任行政院院長但也拒絕副署，總統還是不公布，那又能怎麼辦？他說現在面臨的就是賴清德總統與卓榮泰院長唱了違法、違憲的「雙簧」，拒絕依照憲法的明文規定來公布法律。

葉慶元強調，如果國家元首可以自己決定什麼法律公布、什麼法律不公布，這不叫民主國家，這叫帝制！他舉清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」為例：法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行。

他質疑：這不就是現在賴清德想做的事嗎？「你們立法院通過的法律，沒有我核准都不准實行！」但是連1908年滿清的知識分子都拒絕接受這樣的憲法，迫使清廷只能另外頒佈1911《憲法重大信條十九條》，放棄國家元首的法律審核權。葉慶元批評，賴總統及民進黨支持者的憲政理念，比起117年前滿清的知識分子竟然還不如！

江怡臻則強調「解鈴還須繫鈴人」，不論副不副署或要不要倒閣，說穿了都是民進黨的政治操作與口水戰。「不副署、不公布、不執行」是民進黨的三不政策，全都是賴清德總統兼黨主席一個人的操控，不副署與倒閣其實沒有任何關係，民進黨朋友卻混為一談。她認為，如果不是賴清德總統一個人的操控，為什麼不敢直接宣布「不公布」立法院三讀通過的法律案？而是硬推可以當「免洗筷」的行政院長出來背鍋？江怡臻說她替卓榮泰院長感到委屈，因為遇上「政治渣男」賴清德；更可憐的是還要幫這位「民主刺客」葬送台灣好不容易得來的民主！。

江怡臻說種種跡象都顯示，台灣民主正在被賴清德「刺殺」當中，無論從幕後指使不願副署、甚至喊出「在野獨裁」這樣的觀念，全都符合「民主刺客」的情境象徵！

江怡臻指出，民進黨希望倒閣，倒閣後再使用司法及行政資源，確保民進黨完全執政，如果不成，就再次提罷免，再次不副署，直到民進黨選贏為止。她認為台灣民主已進入ICU，大家必須覺醒，2026、2028用選票換下民進黨，否則賴清德就會繼續剝奪中華民國引以為傲的民主與自由。（張柏仲報導）