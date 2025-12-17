「清德宗」變法！國民黨質疑賴清德想要君主立憲嗎？
國民黨今(18)日召開「清德宗變法—君主立憲」記者會，臺北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇、泰鼎法律事務所主持律師葉慶元、發言人江怡臻等出席；質疑賴清德總統與卓榮泰院長唱了違法、違憲的「雙簧」，依據憲法規定，對於三讀通過，且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間、總統也沒有不公布的空間。否則就如同清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」，難道「清德宗」的賴清德想要君主立憲嗎？
劉嘉薇表示，對於最近情況感到非常的不解，行政院不副署是不應該發生，也不可以發生，根據《憲法增修條文》第三條「覆議時，如經全體立法委員二分之一決議維持原案，行政院長應即接受該決議」，規定得非常的清楚。應接受決議等於是總統要公布該法律、行政院長就要副署。《財劃法修正案》的覆議被否決，行政院長應該接受這項決議，已經沒有空間，應該要執行這項通過的法律案。
劉嘉薇也舉總統府秘書長潘孟安曾說過「沒有不副署的空間」為例，過去民進黨曾考慮不副署，但是沒有做，因為民進黨知道是不能做的。但這次為什麼又做了？應該已經沒有任何的策略，沒有任何的步數可以操作了。她認為，如果對於《財劃法修正案》認為有窒礙難行的部分，可以再提出來，而不是全盤地否定《財劃法》。全盤地不接受、不副署就代表完全不重視多數的民意；也凸顯了執政黨、賴總統的團隊知法玩法。
劉嘉薇表示，教授民主政治課程時有個基本原則「多數決原則」，多數可以引領未來國家的發展，少數要服從多數，多數尊重少數。現在的多數是藍白，但整個政治的發展卻被「清德宗」給操作了，讓少數的部分變成主導力量，完全不符合民主政治多數決的常態。她呼籲賴總統以及卓院長能夠正視問題，副署《財劃法》修正案。
葉慶元首先舉出目前正面臨的幾項憲政危機：賴總統拒絕公布財政收支劃分法，是違憲的；卓榮泰院長於覆議失敗後，仍拒絕接受立法院多數民意通過之法律，也是違憲的；憲法法庭停擺的，因為賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提出公正法律人士出任大法官；NCC是停擺的，也因為賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提名中立人士出任媒體最高的監管機關。
對於民進黨頻喊倒閣，葉慶元指出，「倒閣無法解決目前僵局」，依憲法增修條文第3條規定「覆議失敗，行政院院長應即接受」，行政院院長既應接受，即無拒絕副署之權力；再依憲法第72條之規定「總統於收到立法院通知後十日內即應公布法律案」。這與倒不倒閣無關，他質疑，即便倒閣成功， 換新任行政院院長拒絕副署，總統還是不公布呢？現在面臨的就是賴清德總統與卓榮泰院長唱了違法、違憲的「雙簧」，拒絕依照憲法的明文規定來公布法律。
葉慶元強調，主權國家最基本的就是法律規範必須由多數民意、人民選出的代表來制定，這才叫民主國家。如果國家元首可以自己決定什麼法律公布，什麼法律不公布，這不叫民主國家，這叫帝制。他舉清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」為例，「君上神聖尊嚴，不可侵犯」，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行。他質疑，這不就是現在賴清德想的事嗎？「你們立法院通過的法律，我沒有核准是不准實行的！」但是，連1908年滿清的知識分子都拒絕接受這樣的憲法，滿清只能另外頒佈1911《憲法重大信條十九條》，放棄國家元首的法律審核權。葉慶元律師批評，賴清德總統及民進黨支持者的憲政理念，比117年前滿清的知識分子還不如！
葉慶元呼籲卓榮泰院長依據《憲法增修條文》第三條規定，既然覆議失敗應即接受，請卓乖乖副署，也請賴總統不管行政院長副不副署，應依《憲法》第72條的規定，依法公布法律，否則應該要受到相關法律的制裁。
江怡臻則指出，「解鈴還須繫鈴人」，不論是副不副署或要不要倒閣，說穿了都是民進黨的政治操作與口水戰。「不副署、不公布、不執行」是民進黨的三不政策，全都是賴清德總統兼黨主席一個人的操控，不副署與倒閣其實沒有任何關係，民進黨的朋友們卻混為一談、綁在一起談。她認為，如果不是賴清德總統一個人的操控，為什麼不敢直接宣布不公布立法院三讀通過的法律案？硬推可以當免洗筷的行政院長出來背鍋？她為卓榮泰院長感到委屈，因為遇到政治渣男「賴清德」，更可憐的是還要幫這位「民主刺客」葬送台灣好不容易得來的民主！。
江怡臻以哈佛大學政治學兩位教授Steven跟Daniel在2019年共同出版了一本書《民主國家如何死亡》為例，來證明賴清德就是「民主刺客」。書中提到民選獨裁者顛覆民主的方式是：在法院與其他中性機構安插人馬或『武器化』，收買媒體與民間部門（或壓迫他們閉嘴），改寫政治規則讓賽局不利於他們的對手。選舉專制路線的悲劇性諷刺在於，民主的刺客使用的正是民主機制，逐漸、巧妙、甚至合法地夾殺民主。換言之，民主刺客會出現的情境，第一、拒絕接受民主的遊戲規則，例如賴清德總統說過的不是表決多數贏就可以；第二、否定對手的正當性，例如把所有反對的聲音都抹紅成中共同路人；第三、容忍或鼓勵暴力，例如在大罷免期間青鳥對路人騷擾或語言暴力；第三、剝奪對手自由，例如自媒體的發言，有人說陳菊還在嗎？就火速被法辦等。
江怡臻強調，這些種種跡象皆證明，台灣的民主正在被賴清德刺殺當中，無論從幕後指使不願副署，甚至喊出「在野獨裁」這個觀念，都符合「民主刺客」的情境象徵！
江怡臻並指出，民進黨希望倒閣，倒閣後使用司法、行政資源手段，確保民進黨完全執政，若沒有，再次罷免，再次不副署，直到民進黨選贏為止。同時，民進黨就是要全綠的大法官，直到立法院修出民進黨想要的法律。她認為，台灣民主已進入ICU，大家必須覺醒，2026、2028用選票換下民進黨，否則賴清德就會繼續剝奪中華民國引以為傲的民主與自由。
