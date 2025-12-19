「清德宗」變法 賴清德想要君主立憲嗎
(記者蕭文彥台北報導)中國國民黨18日召開「清德宗變法—君主立憲」記者會，臺北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇、泰鼎法律事務所主持律師葉慶元、發言人江怡臻等出席；質疑賴清德總統與卓榮泰院長唱了違法、違憲的「雙簧」，依據憲法規定，對於三讀通過，且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間、總統也沒有不公布的空間。否則就如同清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」，難道「清德宗」的賴清德想要君主立憲嗎？
劉嘉薇表示，對於最近情況感到非常的不解，行政院不副署是不應該發生，也不可以發生，根據《憲法增修條文》第三條「覆議時，如經全體立法委員二分之一決議維持原案，行政院長應即接受該決議」，規定得非常的清楚。應接受決議等於是總統要公布該法律、行政院長就要副署。《財劃法修正案》的覆議被否決，行政院長應該接受這項決議，已經沒有空間，應該要執行這項通過的法律案。
劉嘉薇也舉總統府秘書長潘孟安曾說過「沒有不副署的空間」為例，過去民進黨曾考慮不副署，但是沒有做，因為民進黨知道是不能做的。但這次為什麼又做了？應該已經沒有任何的策略，沒有任何的步數可以操作了。她認為，如果對於《財劃法修正案》認為有窒礙難行的部分，可以再提出來，而不是全盤地否定《財劃法》。全盤地不接受、不副署就代表完全不重視多數的民意；也凸顯了執政黨、賴總統的團隊知法玩法。
劉嘉薇表示，教授民主政治課程時有個基本原則「多數決原則」，多數可以引領未來國家的發展，少數要服從多數，多數尊重少數。現在的多數是藍白，但整個政治的發展卻被「清德宗」給操作了，讓少數的部分變成主導力量，完全不符合民主政治多數決的常態。她呼籲賴總統以及卓院長能夠正視問題，副署《財劃法》修正案。
葉慶元首先舉出目前正面臨的幾項憲政危機：賴總統拒絕公布財政收支劃分法，是違憲的；卓榮泰院長於覆議失敗後，仍拒絕接受立法院多數民意通過之法律，也是違憲的；憲法法庭停擺的，因為賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提出公正法律人士出任大法官；NCC是停擺的，也因為賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提名中立人士出任媒體最高的監管機關。
對於民進黨頻喊倒閣，葉慶元指出，「倒閣無法解決目前僵局」，依憲法增修條文第3條規定「覆議失敗，行政院院長應即接受」，行政院院長既應接受，即無拒絕副署之權力；再依憲法第72條之規定「總統於收到立法院通知後十日內即應公布法律案」。這與倒不倒閣無關，他質疑，即便倒閣成功， 換新任行政院院長拒絕副署，總統還是不公布呢？現在面臨的就是賴清德總統與卓榮泰院長唱了違法、違憲的「雙簧」，拒絕依照憲法的明文規定來公布法律。
江怡臻則指出，「解鈴還須繫鈴人」，不論是副不副署或要不要倒閣，說穿了都是民進黨的政治操作與口水戰。「不副署、不公布、不執行」是民進黨的三不政策，全都是賴清德總統兼黨主席一個人的操控，不副署與倒閣其實沒有任何關係，民進黨的朋友們卻混為一談、綁在一起談。她認為，如果不是賴清德總統一個人的操控，為什麼不敢直接宣布不公布立法院三讀通過的法律案？硬推可以當免洗筷的行政院長出來背鍋？她為卓榮泰院長感到委屈，因為遇到政治渣男「賴清德」，更可憐的是還要幫這位「民主刺客」葬送台灣好不容易得來的民主！。
江怡臻以哈佛大學政治學兩位教授Steven跟Daniel在2019年共同出版了一本書《民主國家如何死亡》為例，來證明賴清德就是「民主刺客」。書中提到民選獨裁者顛覆民主的方式是：在法院與其他中性機構安插人馬或『武器化』，收買媒體與民間部門（或壓迫他們閉嘴），改寫政治規則讓賽局不利於他們的對手。
選舉專制路線的悲劇性諷刺在於，民主的刺客使用的正是民主機制，逐漸、巧妙、甚至合法地夾殺民主。換言之，民主刺客會出現的情境，第一、拒絕接受民主的遊戲規則，例如賴清德總統說過的不是表決多數贏就可以；第二、否定對手的正當性，例如把所有反對的聲音都抹紅成中共同路人；第三、容忍或鼓勵暴力，例如在大罷免期間青鳥對路人騷擾或語言暴力；第三、剝奪對手自由，例如自媒體的發言，有人說陳菊還在嗎？就火速被法辦等。
其他人也在看
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 188
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 188
藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？
藍白立院黨團今天在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。民眾黨立委陳昭姿喊話綠粉，若換了一位總統效法賴清德所為，這難道不就是你們最痛恨的「獨裁政權」嗎？她強調，絕不能讓賴清德總統的帝制野心，為台灣民主法治蒙上陰影。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 80
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 13 小時前 ・ 294
監察院會按立法院要求彈劾卓榮泰？ 李鴻鈞巡察行政院言談有玄機
行政院長卓榮泰日前「不副署」有違憲違法疑慮的在野黨財劃法，在野黨因此要求監察院彈信傳媒 ・ 13 小時前 ・ 40
藍白聯手提案彈劾賴清德！彈劾文全文一次看
立院三讀通過的財劃法修正案，行政院長卓榮泰不副署，並獲總統賴清德支持，引發朝野對立，藍白立院黨團表示除了要求監察院彈劾卓榮泰外，今（18日）也將在立院召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 62
中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明
美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 317
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 17 小時前 ・ 114
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 1 天前 ・ 157
停擺1年終動起來！ 憲法法庭宣告藍白版《憲訴法》修法「違憲」 即起失效
在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，立法院院會去（2024）年12月20日通過尚須達共識的《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》以及藍白首修版《財政收支劃分法》修法。由於司法院大法官僅8人，且總統府已提名2波司法院大法官新人事案皆遭立院否決，因此憲法法庭停擺達1年。不過司法院日前公告，憲法法庭將於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。稍早憲法法庭召開記者會，宣告藍白版《憲訴法》修正案違憲，並即刻起失效。總統賴清德依法於今（2025）年1月23日公布藍白版《憲訴法》法修正條文，並於 1月25日正式生效理。民主進步黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭則在5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件後數日，終裁定受理。憲法法庭於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。憲法法庭結束一般評議後，稍早召開記者會，宣告今年1月23日修正公布之《憲訴法》第4條第3項規定、第30條第2項規定、第3項規定、第4項規定、第5項規定、第6項規定、第95條規定，於立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。更多台灣好新聞 ・ 9 小時前 ・ 29
立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果
行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 1 天前 ・ 226
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 1 天前 ・ 10
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
藍白提案彈劾賴清德！傅崐萁還喊罷免 黃暐瀚揭真相：絕對辦不到
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，引發在野黨強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日還提案要彈劾總統賴清德，國民黨團總召傅崐萁更嗆要全民罷免賴清德。不過，媒體人黃暐瀚列出彈劾、罷免總統的條件，直言是「絕對辦不到」的客觀事實，但倒閣絕對辦得到。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
憲法法庭復活！ 432件釋憲案、96件受理案露曙光 大法官挨轟「睡一年」秘密曝
藍白立委合力通過的《憲法訴訟法》修正條文，今天遭憲法法庭宣告違憲失效，也讓卡關在憲法法庭的432件未結案件、96件受理案，有機會重見天日。憲法法庭書記廳長許碧惠指出，本案歷經49次的審議、評議和說明會，不過，因為受理要件及評議、評決門檻、違憲與否的事項均極度重要且具高度爭議性，加上3位大法官表示拒絕參與評議，因而影響評議進行。太報 ・ 5 小時前 ・ 5
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 8
藍白提彈劾賴清德 總統府表尊重 民進黨反擊：莫在立法院繼續鬧事
立法院國民黨團與民眾黨團本（19）日召開宣布提案彈劾總統，對此，總統府發言人郭雅信傳媒 ・ 10 小時前 ・ 12
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4