清德寺祥獅獻瑞迎新春 住持致贈許淑華「和諧共生」、「馬到成功」春聯





歲暮寒冬，萬象更新之際，清德寺於1月25日隆重舉辦「和諧共生．馬到成功」歲末聯歡盛會，廣邀信眾、義工與地方賢達齊聚一堂，回顧一年的耕耘與護持，並以感恩之心迎接嶄新歲月的來臨。

活動嘉賓雲集，縣長許淑華、立委游顥、馬文君、國姓鄉長邱美玲、南投市長張嘉哲、中華傳統宗教總會秘書長陳和順賢伉儷、建築師劉信昇賢伉儷，以及功德主陳順章、陳嘉隆、范思筠等蒞臨現場，與500餘位信眾共襄盛舉。現場席開50桌，8間友寺宮廟亦共赴盛會，展現宗教間的和合共榮與文化連結，並在歡喜與祝福中圓滿落幕。

貴賓們在寺前合照。（縣府提供）

活動開始後，鑼鼓喧天、祥獅獻瑞，兩頭瑞獅翻騰躍動，為現場帶來滿滿喜氣與祝福。清德寺住持慧龍法師致贈許縣長由星雲大師親筆書寫的墨寶「和諧共生」、「馬到成功」春聯，感謝縣府修繕鄰近道路等基礎建設，並輔導寺廟建築改建合法化。參與活動的友寺宮廟與對清德寺貢獻許多的義工們，同樣也獲贈到這份珍貴的贈禮，除了感謝義工一年來無私奉獻的感謝，更象徵著信仰的傳承與祝福的延續。

清德寺住持慧龍法師致贈許縣長由星雲大師親筆書寫的墨寶「和諧共生」、「馬到成功」春聯。（縣府提供）

許縣長表示，很高興參加清德寺歲末年終聯歡盛會，活動齊聚來自全國各地的信眾與友宮，清德寺作為佛教聖地，長年深耕地方，不僅弘揚佛法，與許多宗教團體都有良好的互動，更積極參與社會公益，為地方注入溫暖與希望。縣府近年除了加強清德寺附近道路整修，維護信眾用路安全，也加強輔導改善建築合法化，會持續輔導縣內更多寺廟的建築合法化，希望藉由信仰的力量讓社會更加安定。

清德寺隆重舉辦「和諧共生．馬到成功」歲末聯歡盛會，廣邀信眾、義工與地方賢達齊聚一堂。（縣府提供）

住持慧龍法師說，歲末是感恩的時節，更是反思與祈願的時刻。願大家都能在和諧中共生共榮，讓信仰的光明照亮人心，讓慈悲的行動溫暖社會。

