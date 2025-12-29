清心福全年末優惠登場 全台門市第二杯立折10元

【緯來新聞網】陪伴無數台灣人成長的國民手搖飲品牌「清心福全」，在今年年末特別準備一份暖心小確幸，邀請大家以熟悉的奶茶滋味，為2025年畫下圓滿句點。自12月31日起至2026年1月6日止，清心福全限時推出跨年優惠活動，凡於全台門市購買指定四款奶茶飲品，第二杯即可折抵10元，且兩杯可自由混搭不同品項。

清心福全年末暖心回饋，指定4款人氣奶茶飲品，任選第二件即折10元。（圖／清心福全提供）

本次優惠精選4款深受消費者喜愛的人氣品項，包括錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶和粉圓奶茶，皆以渾厚錫蘭紅茶為基底調製，茶香溫潤、不苦不澀，與嚴選奶精融合後展現柔順平衡的口感。其中，「錫蘭奶紅」回歸最純粹的風味呈現，沒有多餘裝飾，便能清楚品嚐到茶葉本身的香氣與厚度，是展現清心福全茶香本心的代表作；而延伸這份經典的「椰果奶茶」，則多了一抹清新的口感變化，滑嫩爽口的椰果在奶茶中輕盈點綴，淡雅椰香讓整體風味更顯清爽，特別適合偏好口感豐富、卻不追求過多咀嚼感的消費者，即使在冬日也能輕鬆享用。



清心福全執行長趙啟宏表示：「品牌始終相信，一杯飲料不只是味道，更是陪伴日常的重要存在，因此特別選在歲末年初時推出全台同步的跨年優惠，希望讓消費者無論身在何處，都能用一杯熟悉的奶茶，為一年畫下溫柔句點。」透過珍珠、粉圓、椰果與錫蘭奶紅交織出的經典滋味，讓消費者無論是在團聚、跨年或平凡日常的各種情境中，都能感受到專屬的生活溫度。清心福全也將持續以穩定品質與真誠初心，和大家一起迎接2026新年到來。

