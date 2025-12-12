清心福全攜手「浪浪別哭」替毛孩發聲 一手私藏焙茶系列冬季限定登場

（圖／清心福全、一手私藏世界提供）

時序走進 12 月，氣溫逐漸轉涼，街頭巷尾開始瀰漫屬於冬季的香氣。手搖飲品牌清心福全、一手私藏世界紅茶分別用不同形式，替這個季節注入溫暖。

清心福全在今年年末攜手公益品牌「浪浪別哭」，推出聯名限定紙杯，自即日起於全台門市溫暖登場。這次合作以三款手繪插畫紙杯為主角，將浪浪別哭的人氣店犬「吐司」、「班班」、「拍拍」，以及一群正在等待收養的浪浪們，描繪成一段溫馨的年末聚會故事。插畫圍繞著禮物、裝飾與共享大餐的場景，彷彿替毛孩們打造了一場屬於牠們的節慶派對。

三款插畫像是連續的故事篇章，從第一幕浪浪們各自帶著禮物、在店門口開心集合，到第二幕齊心協力布置聚會現場，最後來到第三幕，在溫暖光影下熱鬧同樂。插畫中不僅能看到毛孩們搖著尾巴、彼此互動的可愛模樣，也藏入了浪浪別哭店面的細節與標語「讓我陪你等家」，讓畫面不只是可愛，更帶著深刻情感。清心福全也特別選用 FSC 森林永續認證紙杯，讓這份溫暖在視覺與理念上同時兼顧，傳遞對環境與生命的雙重關懷。

清心福全聯手浪浪別哭，獻上年末最暖心合作企劃，從飲料紙杯中看見浪浪們的生動日常。（圖／清心福全提供）

而在另一端，一手私藏世界紅茶則以風味回應冬天，推出冬季限定的全新「焙茶系列」。以源自日本京都的焙茶為靈感，結合品牌招牌炭焙烏龍，打造出屬於寒冷季節的深焙茶香。焙茶經高溫翻炒後，茶湯呈現紅褐色，苦澀感大幅降低，取而代之的是溫潤、厚實的焙火香氣，與炭焙烏龍的深沉尾韻相互交疊，讓整體風味從入口到尾聲都顯得柔和順口。

此次焙茶系列推出兩款新品，「烏吉焙茶拿鐵」以焙茶與炭焙烏龍作為茶底，加入鮮奶後，茶香與奶香自然融合，入口時焙火香氣在口中輕柔散開，接著是炭焙烏龍帶出的立體層次，整體濃郁卻不膩口，是偏好茶味濃厚者的冬季首選。另一款「烏焙焙奶」則在焙茶烏龍奶的基礎上，加入 Q 彈的琥珀茶凍，並以奶粉堆疊更濃醇的奶韻，口感更為滑順飽滿，焙茶香在奶香之後慢慢浮現，成為寒冷天氣裡讓人一喝就上癮的療癒系選擇。

一手私藏世界紅茶冬季新品「焙茶系列」暖心登場。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

