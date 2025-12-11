清心福全聯名浪浪別哭推出暖心紙杯 手繪插畫倡導領養代替購買

清心福全聯手浪浪別哭，獻上年末最暖心合作企劃，從飲料紙杯中看見浪浪們的生動日常。圖／清心福全提供

迎接充滿感恩的歲末冬日，手搖飲品牌「清心福全」宣布與公益品牌「浪浪別哭」攜手合作，即日起於全台門市推出 3 款聯名限定紙杯。本次聯名以「溫暖與愛」為核心，透過手繪插畫風格，將人氣店犬「吐司」「班班」「拍拍」及多隻等待回家的浪浪化身為杯身主角。全系列紙杯皆採用 FSC 森林永續認證材質，讓消費者在品嘗熱飲的同時，也能響應環保並關注流浪動物議題，傳遞「領養代替購買」的理念。

本次推出的 3 款聯名紙杯設計極具巧思，串連成一段溫馨的敘事篇章。故事由店犬「班班」與「吐司」領軍，描繪浪浪們籌備歲末派對的過程。第一款杯身呈現浪浪們帶著禮物從四面八方歡樂集合的場景；第二款描繪大夥兒忙著懸掛裝飾、整理禮物山的互助畫面；第三款則是派對最高潮，毛孩們在溫暖光影下開懷互動，極致療癒的氛圍讓人會心一笑。

除了可愛吸睛的視覺設計，杯身細節也高度還原了「浪浪別哭」的店面風貌，並印有代表標語「讓我陪你等家」。清心福全希望透過這些充滿故事性的插畫，讓紙杯不只是裝載飲料的容器，更是一份具備收藏價值的暖心媒介，將對生命的關懷自然融入消費者的日常生活中。

清心福全執行長趙啟宏表示，領養不僅是給予流浪動物一個家，更是重建希望的起點。他強調，此次與浪浪別哭的合作，旨在將公益與環保理念帶入大眾視野，讓這份溫暖超越節慶氛圍，轉化為生活中隨處可見的善意。消費者每一次的選擇，都能為浪浪們帶來改變的契機。

即日起，3 款期間限定的聯名紙杯已在全台清心福全門市同步上市。品牌期盼在這個特別的季節裡，民眾能舉起一杯暖飲，不僅溫暖自己與親友，也將這份愛延伸至每一隻正在等待家的毛孩身上，共同譜寫關於陪伴與希望的冬日故事。



