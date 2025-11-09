清掃台南民宅赫見迫擊砲 二手貨商急報警

二手貨商陳姓男子(左一)起初天真的把未爆的迫擊砲抱上車，警方對他調查了解案發經過。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕高雄1名從事二手貨回收的陳姓男子，9日近午受託到台南永康區中山南路(近舊砲校)1處民宅協助房客清運大批二手、雜物時，赫然發現1枚長約60公分的迫擊砲。陳男竟天真的把砲彈抱上車、載到台南東區東門路1家二手物倉庫，後來他覺得不對勁，報警請警方前去瞧瞧，警方研判是陸軍的120迫擊砲，隨即通報陸軍旗山防爆人員到場處理。

陳姓二手貨商表示，9日近午，他受託到南市永康區中山南路1處民宅(靠近舊砲校)，協助要搬家的房客清運屋內大批二手物與雜物，要回復房屋原狀、還給房東。因為屋內東西很多，在整理時赫見有1枚長約60公分的未爆砲彈，砲身上印有120迫擊砲等字樣，彈體看起來老舊、有些年份！

陳男心想有這麼奇巧的東西，一時沒想到安全問題，就天真的抱起砲彈、放到車上。接著，他把砲彈等物品載到台南東區東門路3段226巷內1處二手貨倉庫。但，陳男後來想想、愈覺得不對勁、怕有安全疑慮，就在中午近1點許向台南警方報案。

南市警一分局德高派出所、偵查隊員警都趕到現場瞭解狀況。有員警說，從砲彈外觀來看，彈身印有120迫擊砲字樣，研判應是陸軍的砲彈，但彈體已無引信，雖無震動的爆炸危險。但警方不敢輕忽，仍即聯絡陸軍旗山的防爆小組人員前往處理。

下午，陸軍防爆人員到場檢視指該砲彈是已擊發過的照明彈，判斷無危險之虞後，與轄區南市警一分局員警做交接，由軍方人員將砲彈帶回處置。至於此砲彈來源？警一分局說會通報永康分局對該民宅的房客及房東進行瞭解，追查砲彈從何而來。

