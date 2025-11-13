清掃.熱食四方湧入 蘇澳災後見互助情
宜蘭、蘇澳災後清理，進入第二天，慈濟行動不停歇，慈濟慈善基金會顏博文執行長，今天下午，逐一拜訪受災嚴重的法親，在過程中看見，不少來自台北的志工，自發性來協助法親，進行清掃；至於在熱食部分，整天下來，今天預計會送出3000多個便當，而大家很關心的後續關懷行動，也會再進一步評估，擬定援助方向。
「子女都回來了，全部都回來幫忙。」
風雨過後，雖然一樓家具，幾乎都泡湯，但此刻，一家人的心、都凝聚了。慈濟志工 章游秀珠：「我在想 房子賣一賣 ，要來買公寓 不要住這個(透天)，(打掃得很痛苦)，很累 壓力很大。」
這些話，或許是很多蘇澳居民的心聲，因為大半個市區都淹水，後續清理工作還在持續。「淹到多高，這個 這次 差不多，到那裡 一個人(高度)，差不多有180(公分)了。」
不少慈濟志工，家中受災嚴重，除了志工動員，慈濟慈善基金會顏博文執行長，也特別逐一拜訪法親，了解受災情況。慈濟志工 陳桂美：「15年前(颱風)也是一樣，大概整理一個禮拜都洗不乾淨，這個台北的志工，台北都跑到這裡來幫忙。」
慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「受災區的住戶的這個資料，(宜蘭慈濟志工)他們會進行，逐戶的這個訪視，來判斷一下 將來要怎麼做，慰問金的發放，尊重宜蘭區志工區的判斷，需不需要外地志工來幫忙，他們會正式提出來。」
「要給這次鳳凰颱風淹水的(祝福禮)。」
裡頭有蘇打餅、香積飯等等，一共７項，也在羅東準備就緒。慈濟志工 林芳如：「總共打包了350份的祝福禮。」
一箱又一箱祝福禮，承載著滿滿祝福，希望能親手，送到鄉親手中，告訴他們，並不孤單。
企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復
