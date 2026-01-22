清掉垃圾吧！基隆勇消殉職換全台一課 粉專慟：別讓走道變英雄墳墓

基隆大火起因於屋內堆滿太多衣物雜物。翻攝消防神主牌Threads

119消防節剛過，基隆市卻傳出令人鼻酸的英雄殉職噩耗。基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨日深夜發生惡火，仁愛分隊41歲小隊長詹能傑為搜救受困的22歲余姓女子，毅然三度衝入火場。他在煙霧瀰漫中做出違背求生本能的決定，脫下自己的救命面罩供女子使用，自己卻因吸入劇毒濃煙嗆昏殉職，受困女子送醫後亦不幸不治。

「害死他的不只是火，是雜物」

對此，粉專「消防神主牌」在Threads上發出沈痛呼籲，直指奪走英雄性命的真兇。粉專指出，事發住宅內堆滿了資源回收的舊衣與紙箱，這些平時捨不得丟、總想著「以後會用到」的垃圾，在火場黑暗中化為無法跨越的高牆，將這位交出性命的英雄活活困死。

最後遺言：屋內衣服會「山崩」

報導指出，詹能傑在第二次進出火場時，曾向同袍發出最後的警告，提醒屋內堆積如山的衣物極度不穩定，若不慎觸碰恐引發「山崩」，要求弟兄務必當心，未料這竟成了他的臨終遺言。

粉專淚求：現在就清空家裡的走道

「消防神主牌」沈痛表示，「今早基隆的雨很冷，但淚是燙的」。他向社會大眾公開喊話：「拜託大家，現在就轉頭看一眼家裡的走道吧」，要求民眾立即清空那些阻礙逃生與救災的囤積物。他感嘆，這是一場用性命換取的沉重教訓，社會應反思囤積習慣帶來的公共安全危機，「別讓英雄的犧牲白費，別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓」。

基隆市消防局與市長謝國樑已同步發文哀悼，感念這位「消防模範生」詹能傑小隊長用生命換取他人希望的英勇事蹟。



