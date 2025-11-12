「清新南投、宜居城市」南投環保局表揚績優單位

【記者林玉芬/南投報導】縣府環保局響應環境部政策，提供縣民更優質健康的室內環境，12日舉辦南投縣空氣污染防制績優單位聯合頒獎典禮，展現推動室內空氣品質自主管理標章的卓越成果，亦表揚多個在空氣品質維護及污染防制方面表現優異的單位，並同步展示科技執法的執行成果，展現南投縣落實環保工作的決心與成效。



環保局指出，室內空氣品質對民眾健康影響深遠，截至10月底已有55家公私場所取得室內空氣品質自主管理標章，其中今年經環保局輔導取得者達19處。

環保局積極推動機車污染防制工作，與縣內機車檢驗站合作推行機車汰舊換新及定期檢驗服務，達成減污減碳之效。今年更導入排氣定檢E化通知簡訊服務，同時強化定檢品質稽查，表揚3家績效優良定檢站。

此外，今年亦結合「聲音照相」等科技執法技術，透過系統與車籍資料串接，強化未完成定檢車輛的稽查管理。

環保局長李易書表示，依據空氣污染防制法規定，出廠滿五年機車應於發照月份前後一個月內完成排氣定期檢驗，民眾務必按時完成定檢，以免受罰。

「優良營建工地」5處工地脫穎而出。仁愛鄉霧社水庫防汛工程榮獲特優獎，埔里鎮固越建材新廠工程及南投市基督教醫院擴建案獲優等獎，仁愛鄉武界排洪設施改建及埔里鎮立康生醫新廠工程則榮獲佳作。

「優良空氣品質淨化區維護及認養單位」6處基地受獎。埔里鎮「環保公園（公30）」及南投市「婦幼館環境綠美化植栽計畫」榮獲特優獎，水里鄉「上安村三部路綠美化計畫」與魚池鄉「日月潭文武廟環境綠化工程」獲優等獎，集集鎮及國姓鄉則分別以「大眾爺廟植栽綠化計畫」與「南港社區元寶土地公廟旁綠美化計畫」榮獲佳作。

環保局亦頒發「114 年度空氣品質淨化區新增認養單位感謝狀」，表揚環電公司、富翔營造公司、利德工程公司及鳳杰營造公司等4家企業。

環保局強調，未來將持續結合中央與地方政策方向，推動轄內公私場所室內空氣品質自主管理標章申請與改善輔導，並整合營建、交通與環境綠化等面向，全面提升空氣品質，共同打造「清新南投、宜居城市」。