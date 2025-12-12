清新甜美長髮妹跳電音三太子爆紅 本人被神出6字回應

2025艋舺青山王祭於9日展開遶境活動，11日場邊有一名清新甜美的長髮正妹在跳舞。（圖／翻攝自蔡淘貴跑廟會 臉書）





為慶祝靈安尊王來台170週年，2025艋舺青山王祭於9日展開遶境活動，除了熱鬧的傳統儀式外，YouTuber「蔡淘貴跑廟會」11日在現場捕捉到，一名清新甜美的長髮正妹在場邊跳舞，影片曝光後，立即在網路上爆紅，許多網友認出是她！

「蔡淘貴跑廟會」在臉書粉專上分享一段影片，並以「當你自帶光環時！不用站C位依舊是焦點」為標題，影片中可見，該名正妹手舞足蹈，動作靈活地跟著現場音樂擺動身體，對此，正妹的身分也被揭曉。

影片一出，觀看數飆至12萬，許多網友紛紛留言道，「貴哥拍得真好看，我看五遍停不下來」、「美好的畫面」、「懂得觀眾想關注的點」、「貴哥如果要離開攝影界！我一定第一個跳出來反對！」、「好可愛」、「拍到重點XD」、「就是這個，我也有注意到」、「我被小清新吸引進來了~~~~壞壞」，另外也有部分網友認出後表示，「倉鼠紅了」、「倉鼠妹妹」、「小倉鼠」、「是倉鼠」、「小倉鼠要大紅大紫了」、「是小倉鼠」，而小倉鼠也現身留言區表示，「謝謝貴哥拍攝」。

年僅17歲的「小倉鼠」，不僅熱愛攝影，經營著粉專「小倉鼠攝影」，平時喜歡在社群平台分享生活及跳舞，同時也是東方藝術團的成員，這次意外被鏡頭捕捉到與三太子共舞的畫面，讓她在網上引發熱烈討論。



